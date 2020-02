Med muligheden for at betjene sig selv på bibliotekerne (billedet), kom også muligheden for at udvide bibliotekets åbningstid i aftentimerne uden bemanding. Det kræver dog, at borgerne bruger biblioteket uden at lave hærværk. I Humlebæk er der store problemer med en gruppe unge, der ødelægger det for de mange. Foto: Allan Nørregaard

Bibliotekschef forklarer: Derfor lukker 8-10 unge for biblioteket i aftentimerne

Smadrede stole, ødelagte reoler og højrøstet adfærd udløser klager fra borgerne og går ud over arbejdsmiljøet for bibliotekets ansatte.

De unge uromagere snyder sig ind på biblioteket, og derfor er det svært at stille dem til ansvar for den adfærd, der skaber utryghed.

