Biblioteket lukker ned i to dage

De to lukkedage skyldes, at Fredensborg Bibliotek skal have udskiftet loftsplader i en del af biblioteket. De gamle loftsplader stammer helt tilbage fra 1970'erne, og de trænger derfor til at blive skiftet. Arbejdet forventes at afgive så meget støv under nedtagningen, at det kun er håndværkere iført det rette udstyr, som får lov til at opholde sig på biblioteket i de to dage, det står på. Det daglige bibliotekspersonale er derfor også henvist til at arbejde i en af Fredensborg Bibliotekernes andre afdelinger disse to dage.