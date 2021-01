Ninna, Tilde og Nynne er børnekulturformidlere på Fredensborg Bibliotekerne og står bag det nye nyhedsbrev til forældre. Pressefoto

Biblioteket laver digitalt nyhedsbrev til forældre

Fredensborg - 31. januar 2021 kl. 09:04 Kontakt redaktionen

Fredensborg Bibliotekerne lancerer nu et digitalt nyhedsbrev til forældre med børn i alderen 6-13 år, der skal være med til at opretholde læselysten hos kommunens børn.

Det er børnekulturformidlerne på kommunens børnebiblioteker, der står bag det nye nyhedsbrev.

Her er der mulighed for at få læsetip, boganmeldelser og anden inspiration til læsningen med børnene direkte i indbakken.

Frustrerede forældre "Igen og igen taler vi med frustrerede forældre, der synes, at det er rigtig svært at hjælpe deres børn til at komme godt i gang med læsningen og skabe og fastholde den gode læselyst," fortæller børnekulturformidler på Humlebæk Bibliotek Nynne Jakobsen i en pressemeddelelse.

"Og vi vil så enormt gerne hjælpe med at give børnene lyst til at læse, og vi ved, hvor travlt mange forældre har i dag. Vi håber, at nyhedsbrevet kan være en nem og hurtig måde at få god og kvalificeret inspiration til at kaste sig over læsningen hjemme i familien på," fortsætter hun.

