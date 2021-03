Biblioteket anbefaler: Svend og de mange mundbind

Svend står sammen med mor og venter på bus nr. 2., og Svend glæder sig til, at bussen kommer, for han elsker at køre bus sammen med mor, både turen til børnehave og turen hjem igen.

Mor vinker farvel til Svend. I børnehaven er der ingen mundbind, og Svend har en dejlig dag. Da mor kommer for at hente Svend, får Svend et sug i maven, han har slet ikke lyst til at køre hjem i bus i dag. Han skriger og græder, så mor ringer til morfar, som kommer og henter dem.