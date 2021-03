Biblioteket anbefaler: En morsom film om nazisme

Kan man lave en morsom film om nazisme og jødeforfølgelse? Det lyder umiddelbart som en næsten umulig opgave, ikke mindst i disse tider, hvor vi er blevet mere forsigtige med ikke at støde nogen. Men 'Jojo Rabbit' gør det umulige. Den formår at være en morsom film om et alt andet end sjovt emne, og den gør det uden, at jeg i hvert fald kan se, at den skulle være stødende.