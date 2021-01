Send til din ven. X Artiklen: Biblioteket anbefaler: En bog om venskab, kærlighed og sorg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Biblioteket anbefaler: En bog om venskab, kærlighed og sorg

Bibliotekar Ida M.W. Jensen har læst Tina Høegs 'Tour de chambre'

Fredensborg - 24. januar 2021 kl. 09:02 Af Ida M.W. Jensen Fredensborg Bibliotek Kontakt redaktionen

Denne uges anbefaling er bogen 'Tour de chambre' skreve af Tine Høeg. Det er en bog om venskab, kærlighed og sorg - om fortiden og om at kunne give slip.

'Tour de Chambre' er en meget anderledes roman, der ikke minder om noget andet på den danske skønlitterære scene for tiden. Romanen udfolder sig i to spor; vi følger hovedpersonen Asta som 23-årig danskstuderende på kollegie. Her bor hun sammen med veninden Mai og Mais kæreste August. I romanens andet spor er Asta blevet en 33-årig forfatter, der sidder fast i den svære 2'er. Hun forsøger at skrive om polsk skulpturkunst, men hun bliver ved med at vende tilbage til tiden på kollegiet og de uforløste hændelser, der ikke vil slippe deres tag i hende.

Romanen er lidt ligesom at læse et manuskript, hvor handlingen drives frem af replikker og mærkelige stumper af de hverdagsvendinger og sætninger, vi går og siger til hinanden i mangel af bedre. Der er luft mellem linjerne, men det er her, alt det vigtigste står. Det er en særlig poesi at kunne lade ordene stå næsten nøgne, og alligevel så fulde af mening og betydning. Det kan Tine Høeg.

'Tour de chambre' er en roman, der poetisk og fængende indkapsler den unge kærligheds sødme og iboende sorg, og som burde være på pensumlisten for alle gymnasielever. Det er umuligt ikke at føle sig ramt og selv at blive en lille smule forelsket med sætninger som denne: Hver gang jeg kigger på ham, kigger han allerede på mig. Det er så absolut også en roman, der varmt, fortvivlende og humoristisk omkranser venskabet. Her sagt med Tine Høegs egne ord: "Et venskab er en kærlighedsrelation, der kan være lige så kompleks som den romantiske, lige så stærk og definerende. Og fuld af bedrag og hemmeligheder". Læs den.