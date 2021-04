Bibliotekerne genindfører bøder

Nu skal du betale gebyr, hvis du ikke får afleveret dine bøger på biblioteket til tiden.

Fra 17. maj skal der igen betales gebyrer, hvis bøgerne afleveres for sent

Fredensborg - 24. april 2021

Så er det nu du skal aflevere dine gamle biblioteksbøger. Siden Fredensborg Bibliotekerne sammen med resten af samfundet lukkede ned i december, har man ikke skullet betale gebyr for for sent afleverede bøger, men det ændrer sig snart.

Fra 17. maj skal man igen til at betale gebyrer, hvis man afleverer biblioteksbøgerne for sent. Siden december, hvor bibliotekerne lukkede ned på grund af coronarestriktionerne, har man ellers kunnet tage sig god tid til at læse murstensromanen, da gebyrerne har været suspenderede.

Overtidsgebyret er i den første uge på 20 kroner for voksenlånere, men derefter stiger det gradvis helt op til 230 kroner ved mere end en måneds for sen aflevering.

Samtidig med, at gebyrerne vender tilbage, vil man ikke længere have et ubegrænset antal fornyelser. Fremover vil man som før kun kunne forny et lån fire gange.