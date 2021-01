Det er længe siden, at der har været morgensang på Nivå Bibliotek. Her under denne nedlukning åbner Fredensborg Bibliotekerne for nødudlån. Foto: Allan Nørregaard

Biblioteker åbner for nødudlån

Fredensborg - 02. januar 2021 kl. 09:25

Fra den 4. januar vil det på trods af forlængelsen af restriktionerne blive muligt at låne bøger igen. Dog vil det kun være tilladt at afhente materialer, som man har bestilt via Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside, samt at aflevere allerede lånte materialer.

Det bliver ikke muligt selv at gå rundt på biblioteket og finde bøger med mere på hylderne. Det vil ikke være muligt at tage ophold på biblioteket, ej heller at benytte computere, kopimaskiner mv. og man kan heller ikke få personlig betjening. Personalet vil udelukkende være til stede for at sikre retningslinjerne overholdes, for at spritte af og klargøre materialer til udlån.

Da der ikke vil være betjening på biblioteket, kan hjælp til at finde litteratur og lignende kun ske ved, at man henvender sig via Fredensborg Bibliotekernes hjemmesides kontaktformular eller ved at ringe til telefon 72 56 22 00.

Åbningstiderne for udlån og aflevering vil på både Fredensborg, Humlebæk og Nivå Bibliotek være mandag til torsdag klokken 12-17 samt fredag og lørdag klokken 10-13. Der vil ikke være nogen betjening fra personalet, og adgang til biblioteket forudsætter, at man skal aflevere, eller at man har modtaget besked om, at et bestilt materiale er klar til afhentning.