Bibliotekarer tager på turné

Alle booktalks varer fra kl. 16.30 til 17.15. Det er gratis at deltage, og man skal bare møde op uden tilmelding. Som noget nyt vil en eller flere af de ni booktalks desuden blive streamet live via Fredensborg Bibliotekernes Facebook-side. Er man interesseret i dette, skal man gå ind på facebook.com/fredensborgbibliotekerne og vælge at "Synes om" siden og følge med i opdateringerne. Når de præcise tidspunkter for live-streaming foreligger, vil de også fremgå af Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside.