Nyt eller gammelt byggesjusk? Det får betydning for, hvem der skal udbedre fejlene, og hvor regningen skal placeres. Umiddelbart ser hullet om dette rør ud til at være nyt. Er der en brandtætning på undersiden? Svaret til de kritiske beboere har ofte været ja, men når der blev tjekket - så var der ingen.

Send til din ven. X Artiklen: Bestyrelsesmedlemmer trådte ud, men efterlod en plan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Bestyrelsesmedlemmer trådte ud, men efterlod en plan

Organisationsbestyrelsen og repræsentantskab i Humlebæk Boligselskab blev orienteret om udbedring af byggesjusk, inden kommunen udstedte det 2. påbud. På samme møde trådte to centrale personer tilbage.

Fredensborg - 09. juli 2021 kl. 07:40 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Efter at en uvildig rapport havde dokumenteret problemer med brandsikkerheden i Enebærhavens 178 lejligheder, blev Humlebæk Boligselskabs organisationsbestyrelse og repræsentantskabet orienteret om sagen. Det skete til et møde den 28. juni, fortæller organisationsbestyrelsens nye formand, Daniel Sommer.

- Vi blev informeret om, at der var igangsat et arbejde, hvor entreprenøren skal udbedre de fejl, som drejer sig om selve renoveringen. Nogle af de her fejl er helt tilbage fra byggeriets oprindelse, og de fejl vil vi også gerne have udbedret, for vi skal leve op til de standarder, der er for brandsikkerhed, siger Daniel Sommer og tilføjer, at det arbejde skal ske på en måde, hvor det bliver til mindst mulig gene for beboerne.

Dermed står det klart, at Domea.dk og Humlebæk Boligselskab havde set skriften på væggen, inden Fredensborg Kommune i denne uge udstedte et klart påbud om, at alle 178 lejligheder skal gennemgås, og at fejlene skal udbedres, så lejlighederne overholder gældende bygningsreglementer.

Et skift på 45 dage Det står dog også klart, at det ikke var holdningen i midten af maj måned, hvor Domea.dk og Humlebæk Boligselskab alene ville kigge fremadrettet på flyttelejligheder. En melding, der fik kommunens sagsbehandler til at skrive dette:

»Du skriver, at I fremadrettet vil gennemgå lejlighederne når de fraflyttes - det bliver jeg nødt til at sige til dig/Jer, det er ikke godt nok.

I er nødt til, at få gennemgået alle lejlighederne nu, så I får et overblik, og kan lave en samlet handleplan hurtigt, for en indsats, der hvor der måtte vise sig at være udfordringer som er af sikkerhedsmæssig karakter«.

Kort efter kom det første påbud til Humlebæk Boligselskab/Domea.dk om at foretage en undersøgelse med uvildig bistand fra brandteknikere.

Mødet den 28. juni blev også en dag, hvor organisationsbestyrelsens formand, Jan Jensen, trådte tilbage og valgte ikke at genopstille, og Tina Kissmeier, der også har siddet med i mange år, valgte heller ikke at genopstille. Hun har i perioder været ansat som byggeleder af Humlebæk Boligselskab.

- Det handler ikke om, at de løber fra noget ansvar. Tværtimod har de haft et stort arbejde med mange store projekter, som Humlebæk Boligselskab har arbejdet med de seneste år - blandt andet byggeriet af Skovgården. Derfor har de valgt at prioritere tiden anderledes, vurderer Daniel Sommer, der er ny formand for organisationsbestyrelsen.

Sagen i stikord Sagen fra Enebærhaven er opstået, fordi Charlotte Kock Mogensen sammen med flere andre beboere i slutningen af sidste år dokumenterede huller i det, der burde være brandceller.

Siden november måned 2020 har Domea og Humlebæk Boligselskab haft en rapport fra en elektriker, der beskriver problemer med brandsikkerheden og konkluderer, at »det virker som om det er et generelt problem i alle ejendommene«.

Det dokumenteres yderligere med dagens artikler.

Så sent som i midten af maj oplyste Humlebæk Boligselskab, at der ikke var fundet fejl på baggrund af gennemgang af yderligere fire lejligheder og ti flyttelejligheder.

Da Humlebæk Boligselskab isolerede sagen til alene fremadrettet at undersøge flyttelejligheder, udstedte Fredensborg Kommune et påbud om nye undersøgelser.

I dagene onsdag den 16. juni og torsdag den 17. juni foretog Domea/Humlebæk Boligselskab med hjælp fra Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI) en gennemgang af 22 lejligheder i Enebærhaven.

Rapporten fra DBI har fået Fredensborg Kommune til at udstede et påbud om, at samtlige lejligheder skal gennemgås for at sikre, at lejlighederne opfylder bygningsreglementerne.

Kommunen skriver, at rapporten tydeligt beskriver udfordringer med brandsikkerheden. Nordsjællands Brandvæsen vurderer, at lejlighederne kan bebos, indtil fejlene er udbedret.