Bestil en børnebogpose på dit lokale bibliotek

Få din helt egen bogpose. Da man på grund af corona-restriktionerne stadig ikke kan besøge bibliotekerne i Nivå, Fredensborg og Humlebæk for selv at finde de gode pegebøger, billedbøger, fantasyromaner eller letlæsningsbøger, har man nu mulighed for at skrive til bibliotekets børnebibliotekarer. Så vil de nemlig sammensætte et godt udvalg af bøger, som kan afhentes i bibliotekernes nødåbningstid og lånes med hjem.