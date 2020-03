Bestiger Himalaya til fordel for indlagte børn

Rikke og Egil Nybakk fra Humlebæk skal sammen med 58 andre danskere bestige Tsergo i-toppen i det høje Himalaya via initiativet Climb for Charity.

Den 11. marts drager et hold bestående af 60 personer af sted for at bestige Tsergo Ri i det høje Himalaya. Med turen til Himalaya skal Rikke og Egil Nybakk sammen med deres hold indsamle midler til Børneulykkesfonden og Legeheltene, der skal skabe aktiv leg og bevægelse for indlagte børn i Danmark og give dem et frirum fra sygdom.