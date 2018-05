Der er kommet flere børn til Fredensborg Kommune, end byrådet regnede med, da de lagde budgettet. Derfor bliver besparelsen på dagplejen ikke til noget. Foto: Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

Send til din ven. X Artiklen: Besparelse droppet: Små børn får politikere til at ændre mening Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Besparelse droppet: Små børn får politikere til at ændre mening

Fredensborg - 01. maj 2018 kl. 06:05 Af Camilla Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan være svært at forudsige, hvor mange børn der i fremtiden bliver født, og hvor mange børnefamilier der flytter til Fredensborg Kommune.

De antal har byrådet i Fredensborg Kommune tilsyneladende fejlvurderet, da de lagde budgettet for år 2018-2021. Her blev det nemlig vedtaget, at der skulle spares 250.000 kroner på dagplejen i Fredensborg Kommune i år og 500.000 kroner fra år 2019 og årene frem. Den besparelse er Fredensborg Kommune nu nødt til at rulle tilbage.

Stik imod politikernes forventninger er der nemlig kommet flere små liv til kommunen. Det betyder, at behovet for dagplejepladser er så stort, at det ligefrem kan blive nødvendigt at oprette flere dagplejepladser i fremtiden. Især i Fredensborg og Humlebæk er der en stigende efterspørgsel på dagplejepladser. Det fremgår af et referat fra sidste udvalgsmøde i Børne- og Skoleudvalget.

Udvalgsformand for Børne- og Skoleudvalget, Per Frost Henriksen (S), erkender, at politikerne har fejlvurderet antallet af børn, der enten bliver født eller flytter til Fredensborg Kommune. Han mener dog ikke, at nybagte forældre skal være nervøse for ikke at kunne få den plads i kommunens dagtilbud, som de ønsker.

- Vi får det til at gå op, så forældrene får de pladser, de gerne vil have. Lige nu går det fint i visitationen. Desuden tog vi beslutningen om at tilbagetrække besparelserne, så vi også i fremtiden kan imødekomme forældrenes ønsker og behov, siger Per Frost Henriksen, der påpeger, at Fredensborg Kommune både skal kunne tilbyde vuggestuepladser og dagplejepladser.