Besøg ringovnen og den gamle smedje

Teglværksdriften i Nivaa går tilbage til 1701, hvor Frederik IV´s Dronning Louise lod opføre et teglværk ved Niveåen. Der lå værket bekvemt for gode lerforekomster og for udskibningen til dronningens byggerier i hovedstaden. Dronningen solgte værket i 1766 og det blev herefter drevet af forskellige ejere indtil Nivaagaard og værket blev købt af storkøbmanden Alfred Hage. Sammen med sønnen Johannes Hage stod han for udviklingen fra et lille provinsteglværk til et af landets bedste værker. Efter besøget kan man gå ad stier ned til fuglereservatet omkring teglværkets udskibningsmole ved Øresund.