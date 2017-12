- Jeg er overbevist om, at Fakta har gjort, hvad de kunne for at hjælpe Pia Guldberg med hendes indkøb, siger Kristian Hegaard (R) om episoden sidste tirsdag, hvor en blind kunde ikke kunne få hjælp fra personalet i Fakta.

Beskyldt for diskrimination: Shitstorm rammer Fakta

Fredensborg - 01. december 2017 kl. 15:19 Af Camilla Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fakta i Nivå er endt i en shitstorm, efter at Ekstra Bladet i tirsdags skrev om den 73-årige og blinde Pia Guldberg, der ikke kunne få hjælp fra personalet til at finde varerne.

En opgave, personalet tilsyneladende ikke havde tid til på daværende tidspunkt. De sendte hende væk med beskeden, at hun skal holde sig væk fra butikken, når de har travlt. Det skrev Ekstra Bladet i tirsdags, og det har udløst udskældende kommentarer på facebook.

Flere nuancer er dog dukket op i sagen, der rejser en række principielle spørgsmål om diskrimination mod handicappede.

Hjalp efter bedste evne

Ekstra Bladets udlægning af hændelsen kan hverken Jens Romundstad, salgsdirektør i Fakta, eller butikschefen i Fakta i Nivå genkende.

På Facebook giver begge udtryk for, at personalet gik langt for at prioritere hjælpen til Pia Guldberg på trods af, at der var en lang kø foran hende, der også krævede hjælp. De skriver, at da de efter tre minutter havde fundet en medarbejder til Pia Guldberg, havde hun forladt butikken igen.

Jens Romundstad pointerer også i sit opslag, at Fakta i et eller andet omfang har lavet aftaler med handicappede borgere om at undgå at komme på tidspunkter, hvor personalet er spidsbelastet og derved har sværere ved at give en høj service.

Korrekt håndteret

Efter at der er kommet flere nuancer frem i sagen, mener byrådsmedlem Kristian Hegaard (R), at personalet i Fakta er langt mere hjælpsomme end det først blev antydet. Han vurderede tidligere sagen som »klokkeklar diskrimination« over for Ekstra Bladet.

- Jeg synes, at opslagene på Facebook kaster et nyt lys over sagen. Jeg er overbevist om, at Fakta har gjort, hvad de kunne for at hjælpe Pia Guldberg med hendes indkøb, siger Kristian Hegaard.

Han mener, at det er god service at oplyse den handicappede borger om, i hvilke perioder butikkens personale er spidsbelastet og derfor har svært ved at yde den service, som de gerne vil.

- Der er også tidspunkter på dagen, hvor almindelige mennesker ikke kan forvente høj service. Selvfølgelig skal begrænsningen være inden for rimelighedens grænser. Hvis de kun har tid til at hjælpe hende inden for en meget begrænset tidsperiode - eksempelvis et bestemt kvarter i løbet af dagen - så er det ikke retfærdigt, påpeger Kristian Hegaard.

For få medarbejdere

Stig Langvad, der sidder i FN's Handicapkomite og desuden igennem flere år har været formand for Danmarks Handicaporganisation, mener, at samfundet i alle dets afkroge bør være gearet til at hjælpe handicappede borgere på alle tidspunkter af døgnet.

- Ifølge Handicapkonventionen har vi forpligtet os til at kunne give den hjælp, der er nødvendig for, at handicappede kan leve et liv på lige vilkår med alle andre. Derfor skal Pia Guldberg også have mulighed for at handle på alle tidspunkter af døgnet - ligesom alle andre, siger Stig Langvad.

Han mener, at butikken bør have et større personale, hvis ikke de kan følge med i døgnets travleste timer.

- Der er så få mennesker, der er blinde eller sidder i kørestol, at det bør en virksomhed kunne klare. Hvis ikke, så er det et tegn på, at der er for få ansatte i Fakta, mener Stig Langvad.