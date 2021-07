Foto: Allan Nørregaard

Beretninger om kritisable forhold på Skovgården fortsætter: De kørte kiste gennem opholdsstuen

Det handler ikke kun om genoptræning eller medicinering, når borgere henvender sig om Skovgården. Flere fortæller uafhængigt af hinanden om en død beboer, der blev ført i kiste gennem opholdsstuen.

Fredensborg - 30. juli 2021

»De må nær have fået deres frokost galt i halsen. Og måske gruet for, hvem der kunne være den næste«. Sådan lyder det fra Benny Mathiesen, der ad to omgange har været på Skovgården, efter at han i efteråret var ude for en trafikulykke. Det er en episode, hvor en kiste blev ført gennem opholdsstuen på pleje- og rehabiliteringscentret Skovgården midt i frokosten, han taler om, og han bakkes op af flere andre borgere, der uafhængigt af hinanden har henvendt sig til Frederiksborg Amts Avis. Der var altså tale om Skovgårdens fællesareal, der blandt andet bruges til fællesaktiviteter og spisning.

Ifølge avisens kilder var det kendt af borgerne, at en mand på stedet var afgået ved døden, og da en bedemand derfor kom gående langsomt og hensynsfuldt gennem lokalet, var de fleste klar over, hvorfor.

Noget anderledes - mere bizar blev situationen - da bedemanden angiveligt skulle være vendt tilbage igen. Denne gang med en kiste. Igen traskede han langsomt i respekt for den afdøde, men samtidig til fuld skue for alle beboerne.

- Det, synes jeg altså godt, at de kunne have ventet med, til vi var færdige med at spise, lyder det fra Benny Mathiesen.

Skyldes indretningen Spørger man Skovgårdens leder, Charlotte Dyrby, til episoden, forklarer hun, at det desværre er plausibelt, at den slags af og til sker på grund af måden stedet er indrettet på. Her er nemlig kun én ind- og udgang til rehabiliteringsafsnittet, og den ligger midt i opholdsrummet:

- Jeg har forståelse for, at borgere, der opholder sig på fællesarealerne, kan blive følelsesmæssigt berørt af dette. Men vi har forløb, hvor borgere afgår ved døden. Og bedemænd må naturligvis transportere kister gennem gange og andre fællesarealer for at komme til udgangen. Det kan jo ikke undgås, fortæller hun.

Udfordring med corona? Netop indretningen har ifølge avisens kilder også resulteret i et par uheldige situationer i forbindelse med håndtering af borgere, der har været i isolation enten i forbindelse med corona, eller fordi de har været smittede med andre sygdomme.

Her forklarer flere, hvordan disse isolationsborgere i forbindelse med deres ankomst til Skovgården fra hospitalet, er blevet transporteret tværs gennem fællesarealerne - ja faktisk gennem hele afsnittet - alt imens friske borgere har opholdt sig på her.

Ifølge Charlotte Dyrby bør dette ikke kunne ske. Skovgården har nemlig nogle helt faste retningslinjer for, hvordan de håndtere borgere i isolation.

- Generelt har vi indrettet os sådan, at borgere i isolation placeres på værelserne på gangen tættest ved indgangen og elevatoren. Dermed undgår vi, at borgerne skal transporteres igennem hele afsnittet ved ankomsten fra hospitalet. Under smitteudbruddet i vinter blev alle smittede borgere modtaget og placeret på disse gange.