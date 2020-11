Beredskab indstiller eftersøgning af mand ved Nivå Havn

Beredskab har natten til lørdag omkring klokken 03 indstillet eftersøgningen af en mand i vandet ved Nivå Havn i Nordsjælland. Manden er endnu ikke blevet fundet.

Det oplyser den vagthavende ved Forsvarets Operationscenter tidligt lørdag morgen.

– Vi har ikke kunnet finde ham i det område, hvor vi mener, at han burde være. Vi har undersøgt alle spor, og vi er meget sikre på, at han ikke er i området, hvor vi har ledt, siger den vagthavende.

Han fortæller, at eftersøgningen blev indledt omkring klokken 22 fredag aften, efter at pårørende havde meldt manden savnet, fordi han ikke var kommet hjem med sin båd til tiden.

– Vores håb er, at han kan være gået i land et sted og glemt at underrette om, at han er kommet sikkert i land. Vi håber, han giver lyd fra sig, når det bliver lyst, siger den vagthavende hos operationscenteret.

Han oplyser, at der både har været en helikopter og flere skibe involveret i eftersøgningen, der foregik i et større område omkring Nivå Havn. Den vagthavende kan tidligt lørdag morgen ikke sige, om eftersøgningen bliver genoptaget.

Ifølge vagtchef ved Nordsjællands Politi er der tale om en 49–årig mand fra Hillerød.

Ekstra Bladet skrev fredag aften, at eftersøgningen var blevet udfordret af, at der var meget tåget i området.

Men ifølge vagthavende ved Forsvarets Operationscenter klarede vejret op i løbet af natten til hjælp for beredskabet.

– Der var rigtig god sigtbarhed til sidst, og både helikopter og radar har været henover området. Så det er meget usandsynligt, at manden var i området, siger han.

