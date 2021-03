Bekræftet: Nivå får permanent testcenter

En markant stigning i smitten har ført til at Fredensborg Kommune aktuelt er en af de hårdest ramte kommuner, da kun Ishøj Kommune i skrivende stund har et højere smittetryk.

Det er Region Hovedstaden, der afgør, hvor testcentrene skal placeres, og i første omgang blev det meldt ud, at centeret i Nivå blot ville have åbent mandag, tirsdag og onsdag i denne uge, da man ville se smittetallet an. Men nu er der altså truffet en beslutning om, at centeret skal forblive åbent på mere permanent basis. Det er endnu usikkert, om teststedet vil være åbent i hele denne uge, før stedet får status af permanent teststed i uge 11. Det håber ældre - og omsorgschef Hans Bækvang, bliver tilfældet.