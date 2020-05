Befrielsen fejres digitalt og med ny festsang

- Jeg er naturligvis rigtig ærgerlig over, at vi ikke kan afholde de store arrangementer, som vi havde planlagt. Det ligger mig meget på sinde, at vi i forbindelse med besættelsen og befrielsen samles og mindes vores lands historie og de mange, der satte livet til for at sikre vores frihed. Men omstændighederne gør, at vi i stedet må tænke nyt og fremad. Derfor sørger vi for en digital fejring, der kan vises på kommunens skoler, plejehjem og via kommunens forskellige kanaler, fortæller Ulla Hardy-Hansen (K), formand for Kulturudvalget, i en pressemeddelelse.