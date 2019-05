Mogens Aasvang mindes sin far, der gik på Krogerup under krigen. Han har farens ID-skilt fra krigen. Foto: Kim Rasmussen

Befrielsen blev fejret med en historisk skattejagt på Krogerup Højskole

Der var en anspændt stemning omkring Krogerup den 19. september 1944. Længe havde rygterne svirret: Det var kun et spørgsmål om tid, før tyskerne ville afsætte det danske politi. Svend Aage Olesen marcherede sammen med de andre politielever hen ad Strandvejen, da et par hundrede bevæbnede tyske soldater kom løbende over vejen med kurs direkte mod politiskolen Krogerup.

Årets fejring af 4. maj fandt sted på Krogerup Højskole. Her kunne deltagerne opleve den spændende historie om den politiskole, som Krogerup husede under krigen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her