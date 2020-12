Da Fredensborg Kommune købte vejbelysningen for en del år siden, overtog kommunen et slidt system med problemer i Nivå og Kokkedal-området.

Bedre til næste år? Udfald på vejbelysningen fortsætter

Det fortæller kommunen på de sociale medier. Kommunen er klar over, at det er utilfredsstillende for mange beboere i de områder, der er ramt. Kommunens entreprenører arbejder på højtryk for at løse udfordringerne.