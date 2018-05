Beboere raser over ny klatrebane

Flere beboere i Nivå er stærkt utilfredse med den nye klatrebane, der fredag blev indviet ved campingpladsen i Nivå.

Det skriver Lokalavisen Fredensborg.

For nok er det sjovt for børnene at kunne klatre i træerne, men med det følger skrig og skrål, og det er mindre sjovt at være nabo til, siger Carsten Ralf Petersen, der er formand for grundejerforeningen i Skovparken, som ligger ved siden af.

- Vi frygter, at brugerne fra svævebanen både kan se i vores haver, når de står på plateauerne, men også den larm, der er, når de jubler og hviner, mens de suser afsted på stålwiren, siger grundejerformanden til avisen.

Grundejerforeningen protesterede over planerne, allerede inden klatrebanen blev opført, men her blev de afvist af Fredensborg Kommune med et svar, der lød, at de som naboer ikke havde krav på at blive informeret. Det fik foreningen til at anke sagen til Naturankenævnet, men også her blev klagen afvist.

Nabogruppen har talt med borgmester Thomas Lykke Pedersen (S), og han har planer om at undersøge sagen.

- Jeg havde en god snak med naboerne, og jeg har lovet, at jeg vil undersøge sagen, hvorefter de får et svar, siger han til Lokalavisen Fredensborg.