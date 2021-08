Se billedserie Situationen er faktisk ret alvorlig. Vi har plejehjemsbeboere siddende på wc med et forhæng som adskillelse mellem wc og stue. Det holder ikke!, skrev Domeas projektchef den 1. juli.

Send til din ven. X Artiklen: Beboere gik på toilet bag et forhæng, imens de ansvarlige skændtes i fire måneder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Beboere gik på toilet bag et forhæng, imens de ansvarlige skændtes i fire måneder

I fire måneder og en uge måtte en beboer i Skovgårdens plejeboliger gå på toilet bag et forhæng. Døren var faldet af, og Cowi, HHM, Aarstiderne Arkitekter og Domea skændtes bravt om, hvem der havde ansvaret. Fredensborg Kommune stod frustreret på sidelinjen.

Fredensborg - 26. august 2021 kl. 05:01 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Dette er historien om, hvordan en skydedør til et toilet rev sig løs i først én plejebolig og senere yderligere tre plejeboliger, så beboerne måtte sidde bag et forhæng for at tisse og lave stort, imens der var relativt åbent kig ud mod vinduer vendt mod fællesarealer. Først efter fire måneder og en uge blev forhænget taget ned, fordi dørene var repareret. Hvordan kan det tage så lang tid?

Læs også: En pose penge til hårdt plaget plejehjem

En stor del af forklaringen er, at Cowi, Årstiderne Arkitekter (nu Sweco Arkitekter), HHM og Domea ikke kunne blive indbyrdes enige om, hvem der havde ansvaret og derfor skændtes bravt over mails i fire måneder, imens der parallelt blev arbejdet på en løsning. Det viser en aktindsigt, som Frederiksborg Amts Avis har fået fra Fredensborg Kommune.

I sagen om toiletdørene kunne kommunen mest stå på sidelinjen, fordi Domea er bygherre på plejeboligerne. Domea udlejer til de 30 borgere, der modtager pleje på Skovgården. Alligevel talte kommunen med »store bogstaver«. Det skete blandt andet efter knap tre måneder, hvor centerchef Anette Barnkob den 29. juni skrev:

»Der er mange undskyldninger og forklaringer på nedenstående, men nu skal der ses handlinger. Det er efterhånden en del måneder siden plejecentret blev ibrugtaget. At være borger og ikke have en ordentlig dør til sit toilet er uværdigt. Det behøves vist ikke blive forklaret yderligere«.

Frederiksborg Amts Avis har denne sommer skrevet om borgerklager fra det nyåbnede pleje- og rehabiliteringscenter Skovgården.

En af de 15 klager over Skovgården er en beskrivelse af mangler ved byggeriet, herunder en ødelagt toiletdør, der i månedsvis var erstattet af et kort forhæng.

Frederiksborg Amts Avis fortæller i dag historien fire veletablerede og professionelle parters indbyrdes diskussion om ansvaret, imens til sidst fire borgere sad på toilet bag et forhæng.

Det er en del af sagen om Skovgården, som Fredensborg Kommune ikke har haft ansvaret for at løse, da Domea/Humlebæk Boligselskab er bygherre og udlejer af de 30 plejeboliger. Og ikke mindst den 11. august, hvor kommunens udviklingskonsulent havde mistet tålmodigheden med de lange mailtråde og blot skrev:

»De skal hænge der med nye beslag inden ugen er omme. Lad høre fra dig«. Fredag i samme uge var dørene igen monteret. Der var gået fire måneder og en uge.

Fejl eller ekstraarbejde? Problemet har været kendt siden begyndelsen af april måned, hvor parterne hurtigt trak fronterne op. De samme synspunkter gik igen, når toiletdørene blev diskuteret i maj, juni og juli

Det stod klart, at flere beboere med demens havde svært ved at åbne skydedørene. De ville åbne dørene som en almindelig dør og skubbede derfor til dem, og det kunne de ikke holde til. Så vidt er alle egentlig enige.

Projektet blev oprindeligt tegnet med en dobbelt skydedør, der efter licitationen blev taget ud af markedet. Totalrådgiveren Cowi skrev i april, at HHM derefter kom med den løsning, der senere viste sig at give problemer i plejeboligerne. Desuden er væggene skæve omkring toiletterne, hvilket Cowi aldrig har accepteret, står der i en mail. Senere skriver Cowi, at HHM har lavet fejl i beslagene, da dørene blev monteret.

HHM som entreprenør havde en anden opfattelse og skrev, at de havde foreslået en såkaldt Skydoor-løsning, da den dobbelte skydedør var umulig at få. Skydoor er kendt og velafprøvet, men løsningen var angiveligt for dyrt for bygherren, Domea. Det skriver HHM, der fortsætter med at forklare, at arkitektfirmaet Årstiderne derefter tegnede en løsning, som HHM blev bedt om at montere - til trods for, at HHM hele tiden har haft forbehold over for kvaliteten af den løsning, hvilket der angiveligt var en lang faglig diskussion om tilbage i slutningen af 2019. At toiletdørene risikerede at falde af, så HHM derfor som ekstraarbejde, ikke en reklamation.

»Som personalet på Skovgården også har bekræftet, så tror de demente borgere jo, at skydedørene er almindelige sidehængslet døre. Dørene udsættes derfor for meget store vrid og momentpåvirkninger, som hverken døre, skinner eller befæstelse kan holde til. Dette er uomtvisteligt ikke HHM's ansvar«, skrev HHM til Domea.dks projektchef i juni måned.

Nej til juristpenge I begyndelsen af juli måned var situationen rimelig fastlåst. Domeas projektschef gjorde status den 1. juli.

» Situationen er faktisk ret alvorlig. Vi har plejehjemsbeboere siddende på wc med et forhæng som adskillelse mellem wc og stue. Det holder ikke! Som du kan se af nedenstående mail har vi drøftet dette siden april og ifølge HHM har vi d.d. ikke en brugbar løsning endnu. Det vil være helt absurd at skulle bruge en masse juristpenge på en syn og skøn på denne sag«. skrev han og fik dette svar fra Cowi:

»Det er dybt beklageligt den situation, vi er kommet i med de skydedøre. Men som du ved har Cowi og Aarstiderne været aktive i at finde den rigtige løsning på det problem, der er med dørene«.

Otte dage senere hævede Domeas projektchef problemet til at gælde alle 30 toiletdøre, hvor der var en fare for, at de rev sig løs og faldt ned over en beboer. Imens blev der sendt skitser til beslag og mulige ophæng på kryds og tværs mellem parterne, men uden en helt klar ansvarsfordeling, og så lukkede alting pludselig ned i ferien.

Den 9. august var Fredensborg Kommune ude med en kraftig opfordring.

»Håber det er etableret over ferien, da vi ikke kan byde borgerne fortsat at leve med et forhæng. Til din orientering er der meget øget politisk fokus omkring denne sag, så vi skal have en deadline nu med en plan«.

Situationen er faktisk ret alvorlig. Vi har plejehjemsbeboere siddende på wc med et forhæng som adskillelse mellem wc og stue. Det holder ikke!, skrev Domeas projektchef den 1. juli.

Og så kom mailen fredag den 13. august klokken 13.20:

»Nye beslag er monteret på fire boliger«.

Domeas driftsfolk i Humlebæk Boligselskab udførte den sidste del af den praktiske opgave.

Cowi svarer på alles vegne Hvordan kan det tage fire måneder og en uge at få repareret en toiletdør, der er gået i stykker?

Det spørgsmål har Frederiksborg Amts Avis stillet Domea som bygherre, Cowi som totalrådgiver, HHM som entreprenør og Sweco Architects, tidligere Årstiderne Arkitekter.

Thomas N. Christensen, afdelingschef i Byggeri, Cowi, er manden, der svarer på vegne af alle parter.

»Mht. toiletdørene er det naturligvis beklageligt, at der har været en udfordring med fastgørelsen. Vi har siden problemet blev erkendt været i løbende dialog med entreprenøren HHM omkring den rigtige løsning, og alle døre er monteret. P.t. er håndværkere desuden i gang med at producere ekstra sikkerhedsbeslag, der monteres indenfor de næste par uger«, lyder svaret.

relaterede artikler

Borgmester har kendt til dårlig rengøring af deletoiletter siden november 20. august 2021 kl. 05:51