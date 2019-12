Karin Junkov forstår ikke, hvorfor boligselskabet i realiteten vil bruge over 100.000 kroner på at sætte et nyt standardkøkken op efter en renovering. Genbrug i stedet det køkken, som jeg er så glad for - og spar penge, opfordrer hun, og det er blot et eksempel på, at beboere på Baunebjergvej føler, at boligselskabet tromler deres individuelle investeringer. Det var i går ikke muligt at træffe bygherreleder Tina Kirsmeier for en kommentar. Foto: Kim Rasmussen

Beboere føler sig tromlet af renovering

Tagene trænger til udskiftning, og det samme gør vinduerne på 1. sal. Badeværelserne er også gamle i de fleste boliger, og der er risiko for, at rørene forvitrer.

Nye køkkener og badeværelser risikerer at ryge i stor renovering på Baunebjergvej. Ulogisk og mangel på respekt for beboernes råderet, lyder kritikken.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her