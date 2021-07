En rapport fra en elektriker beskrev allerede i november, hvordan hullerne i Charlotte Kock Mogensens lejlighed tydede på et generelt problem. Hvorfor skal der komme to påbud fra Fredensborg Kommune , inden Domea - som professionel rådgiver for boligselskaberne - for alvor reagerer?

Beboere fik ret - noget er galt. Akkurat som elektrikeren skrev i november...

Det er godt 15 år siden, at Domea begyndte at samarbejde med Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI) for at forebygge brande i danske hjem, ikke mindst i Domeas omkring 30.000 almene boliger.

Den seneste måned har Domea samarbejdet med DBI om at kontrollere, om renoveringen af 178 almene boliger i Enebærhaven i Humlebæk overholder de gældende regler for brandsikkerhed. Hele bebyggelsen blev renoveret for knap 200 millioner kroner i årene 2014-2015 med Domea/Humlebæk Boligselskab som bygherre.

22 lejligheder blev i juni gennemgået af et undersøgelseshold på op mod ni personer, herunder en brandtekniker fra DBI. Efter at have læst den syv sider lange rapportering, konkluderer Fredensborg Kommune, at der »tydeligt beskrives udfordringer med brandsikkerheden i de gennemgåede lejligheder«.