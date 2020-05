Beboere evakueret efter brand i etageejendom

Det oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi til sn.dk.

Da politiet og brandvæsnet kom der ud kunne de konstatere, at der var ild i en af lejlighederne i ejendommen, og de fik derfor hurtigt evakueret beboerne i ejendommen.

Brandvæsnet fik kort efter ilden under kontrol, og der er ingen, der er kommet alvorligt til skade, men nogle skal på sygehuset for at tjekkes for røgforgiftning.

Brandårsagen kendes endnu ikke, men det skal undersøges nærmere.