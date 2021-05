Barokhave står knivskarp om dronningens slot - og nu har den fået en stor pris

Det er blot en del af årsagen til, at Slots- og Kulturstyrelsen tirsdag modtog en af de fineste priser, man kan opnå for restaureringsprojekter i international sammenhæng. Prisen gives, for projektet i Fredensborg Slotshave, som er Danmarks største og fineste barokhave.

- Det er en stor glæde for Europa Nostra Danmark, at Fredensborg Slotshave i år får den ærefulde Europa Nostra-pris inden for bevaring af kulturarv, som er den mest eftertragtede af de fire vinder-kategorier, og derfor også svær at opnå. Bestyrelsen for Europa Nostra Danmark glæder sig over at have formidlet denne arkitektoniske perle og den sublime restaurering til anerkendelse i resten af Europa, udtaler Ettie Castenskiold, formand for Europa Nostra Danmark.