Målet med filmen er at berolige de borgere, der er nervøse forud for afgørende møder om førtidspension og arbejdsprøvning. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Bange for »kommunen«? Film skal gøre de nervøse mere rolige Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bange for »kommunen«? Film skal gøre de nervøse mere rolige

Ny film skal afdramatisere møder mellem kommunen og borgerne om de virkelig svære sager.

Fredensborg - 02. december 2020 kl. 14:26 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Nogle borgere er nervøse og usikre, inden de skal mødes med rehabiliteringsteamet på Fredensborg Rådhus. For at afdramatisere mødet får borgerne fremover sendt et link til en film på kommunens hjemmeside, så de kan forberede sig på mødet og få et godt indtryk af, hvordan det hele foregår.

- Det er en god lille film, som stille og roligt viser, hvem der er med til mødet og hvordan det foregår. Helt konkret begynder filmen ved indgangen til rådhuset, og viser borgerens vej frem til lokalet, hvor selve mødet foregår og hvor mange, der er til stede, siger Lars Søndergaard, formand for Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, i en pressemeddelelse.

Han fortsætter:

- Jeg er glad for, at vi på denne måde kan bidrage til, at afdramatisere dette møde. Mange borgere er naturligt nok bekymrede for mødet, da der måske bliver truffet beslutninger, som har stor betydning for deres fremtid, fx om der søges om førtidspension eller man skal afprøve nye veje til et job eller uddannelse. Derudover gør vi også klart, at borgeren kan tage en bisidder med til mødet og vi forklarer klagemulighederne.

I filmen er det en skuespiller, der spiller borgerrollen. De øvrige deltagere er de medarbejdere, som normalt gennemfører møderne. Fremover vil linket til filmen blive sendt til borgeren før deltagelse på et rehabiliteringsmøde.

Hvis filmen viser sig at have den ønskede effekt, vil kommunen undersøge mulighederne for at anvende film på tilsvarende vis på andre områder.

Filmen kan ses på denne adresse: www.fredensborg.dk/rehabiliteringsfilm