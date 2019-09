Rygterne er ved at brede sig om baggrunden for, at områdebetjent Martin Beck ikke fortsætter i sin stilling som områdebetjent i Fredensborg Kommune. Læs i artiklen en række faktuelle ting i sagen. Foto: Allan Nørregaard

Ballade om områdebetjent: Få fem faktuelle punkter og et ømt punkt

Fredensborg - 02. september 2019 kl. 11:23 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter blot et år stopper den vellidte områdebetjent Martin Beck. Han har netop fået opbygget et godt netværk i området og roses af mange for at være med til at neddæmpe konfliktniveauet efter skuddrabet på en ung mand i Rungsted i april.

Nu er rygterne ved at brede sig, og derfor har Frederiksborg Amts Avis lavet denne gratis artikel på baggrund af to større artikler om emnet i lørdagsavisen. Fordi der er ved at brede sig misforståelser. Der er fem faktuelle ting i sagen og ét punkt, der er til diskussion.

1. Fredensborg Kommune får en ny områdebetjent, når Martin Beck stopper den 1. oktober.

2. Alle områdebetjente i Nordsjælland har været ansat på 1. års kontrakter det første år for at sikre, at de enkelte medarbejdere kunne prøve stillingen af - og derefter søge den igen eller lade være. Ligeledes har ledelsen haft mulighed for at sikre, at de rigtige folk er på opgaven.

3. Områdebetjenten er ikke den eneste betjent, der står for det forebyggende arbejde i Fredensborg Kommune. Det skyldes, at dele af Nivå regnes for at være et Særligt Udsat Boligområde, og Egedalsvænge regnes for et »bobleområde« af Nordsjællands Politi.

4. Områdebetjent Martin Beck har været vellidt af beboere, faste samarbejdspartnere, kommunens medarbejdere, politikere og internt i politiet.

5. Han har selv valgt ikke at gensøge sin stilling.

Deri det faktuelle. Et sjette punkt er, om der reelt set er ressourcer nok i Nordsjællands Politi til det nødvendige forebyggende arbejde. Det er selvfølgelig til diskussion, men det er endnu kun spekulation, at det kan være årsagen til det hurtige skifte. I de tilknyttede artikler kan man blive klogere på den problemstilling. Det er sn.dk+-artikler, fordi det koster penge at lave journalistik.

