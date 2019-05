Se billedserie En af beboerne, Erik Winther, har her skitseret de to øverste dobbelthuse, der kan blive bygget, hvis kommunen vedtager en ny lokalplan for at sælge 1358 kvadratmeter jord. Han mener, at det skaber større indsigtsgener for de nærmeste naboer end i resten af bebyggelsen.

Ballade om fire boliger: Boligejeres protest overrasker

Fredensborg - 23. maj 2019 kl. 19:18 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Salget af 1358 kvadratmeter jord på Hasselhøj i Nivå blev set som uproblematisk af politikerne. Indtil naboprotesterne begyndte at rejse sig over kommunens planer om at sælge et stykke jord til to dobbelthuse.

- Vi syntes, at vi havde et fornuftigt udspil til, hvordan vi kunne afslutte områdets bebyggelse, men nu tager vi en diskussion om, hvad vi skal gøre - og om vi i stedet skal i en dialog med grundejerforeningen om, at de måske kan købe arealet. Vi havde slet ikke forventet så stor modstand, siger Lars Simonsen (R), formand for Plan- og Klimaudvalget.

Han har for sit eget vedkommende ikke havde bidt mærke i, at forslaget til den nye lokalplan hæver bebyggelsesprocenten for det offentlige areal fra 25 procent til 40 procent.

Det er en af årsagerne til, at politikerne har sendt et forslag til en ny lokalplan i høring, og sagen fik onsdag den nærmeste nabo til at spørge, hvad politikerne egentlig vil:

- Jeg ved godt, at politikerne har ret til at ændre både kommuneplanen og lokalplanen, men hvad er formålet? Vil de bare tjene penge til kommunen? Det er selvfølgelig også et argument ud fra en profitøkonomisk betragtning. Kommunen vil måske tjene halvanden million kroner på salget, og det vil koste mig anslået en halv million kroner i tabt ejendomsværdi, og mange af mine naboer vil tabe omkring 100.000 kroner på grund af indkigsgener. Så det vil svare til, at man lægger en ekstra beskatning på otte-ti husejere for at fylde kommunekassen, sagde Erik Winther i et større interview, der er tilknyttet denne artikel som en sn.dk+ artikel.

