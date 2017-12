Se billedserie Vælgere tilknyttet digital post havde i det første døgn problemer med at få informationer om de enkelte kandidater. Stemmefunktionen virkede under samtlige 21 afstemningsdage. Stemmeprocenten faldt dog fra 43 procent til 33 procent. Valgresultatet blev omtalt i tirsdagens udgave af Frederiksborg Amts Avis.

Send til din ven. X Artiklen: Ballade: Elektronisk valg ramt af kæmpe »Ups« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ballade: Elektronisk valg ramt af kæmpe »Ups«

Fredensborg - 06. december 2017 kl. 05:40 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fleste stemmer til Seniorrådet blev afgivet digitalt. Et styrtdyk i valgdeltagelse har åbnet for offentlig kritik af en fejl i valgets første døgn, hvor over 1000 borgere stemte.

I løbet af det første døgn stemte omkring 1214 borgere elektronisk, og det svarer til cirka hver tredje stemme, der blev afgivet elektronisk. På det tidspunkt var der imidlertid fejl i det link, hvor man kunne læse om de enkelte kandidater og deres mærkesager. Hvis man klikkede på linket, mødte man beskeden »Ups, siden blev ikke fundet«, og det udløste nogle timer med frustrationer ude ved computerne.

Seniorrådsmedlemmerne Finn Kamper-Jørgensen og Jørgen Simonsen modtog i løbet af kort tid mange telefonopkald og fik skældud, og der blev reageret hurtigt og skarpt over for forvaltningen, men episoden er først kommet ud i offentligheden, fordi John Stæhr nu har klaget over sagen her efter den 21 dage lange valgperiode. Han mener, at der er sket en favorisering af de kandidater, der allerede sad i Seniorrådet, fordi linket til kandidatpræsentationen ikke virkede i den periode, hvor mange stemte. Desuden kan det have givet en lav stemmedeltagelse, hvilket også har betydning for de nye kandidater, lyder kritikken. John Stæhr fik ikke stemmer nok til at blive valgt, men kom ind som 2. suppleant.

Trods kritikken er valget blevet godkendt, og valgbestyrelsens formand, Per Frost Henriksen, ærgrer sig over fejlen, men mener ikke, at den var afgørende for valgresultatet.

For fire år siden fik alle stemmeberettigede en brochure med kandidatpræsentationer med posten, men denne gang skulle de fleste bruge et link til en præsentation på kommunens hjemmeside.

- Linket virkede ikke, men det blev rettet efter nogle timer. Jeg ved ikke præcist, hvor lang tid, der gik, men det skete hurtigt - en tre-fire timer, vurderer Per Frost Henriksen (S), formand for valgbestyrelsen.

Han har lagt vægt på, at selve stemmefunktionen virkede upåklageligt under hele den 21 dage lange valgperiode. Han oplyser, at han godkendte teksten uden at opdage fejlen i linket. Fejlen blev rettet teknisk, så det »falske« link begyndte at virke, men der blev ikke sent et nyt brev ud med e-post.

Læs mere om sagen i Frederiksborg Amts Avis onsdag den 6. december.