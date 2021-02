Hverken beholdere eller biler kan være på plads i juli, når Fredensborg Kommune skal have sin nye affaldsordning på plads. Derfor skal der en udsættelse til. Foto: Fredensborg Kommune

Bagud med affaldet: Nu vil de have mere tid

Fredensborg Kommune kan ikke inden 1. juli nå at få nyt affaldssorteringssystem på plads

Fredensborg - 20. februar 2021 kl. 09:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Fredensborg Kommune når ikke inden 1. juli at etablere et nyt affaldssystem, så borgerne kan sortere deres affald efter ti forskellige typer.

Hverken beholdere eller de biler, der skal hente skraldet, når at komme på plads, så kommunen kan leve op til regeringens krav.

Derfor skal der en udsættelse til. Og står det til kommunens forvaltning, skal Fredensborg have tid frem til december 2022 for at komme på plads.

På økonomiudvalget mandag den 22. februar lægges der op til, at Fredensborg Kommune udnytter den indbyggede muligheden for dispensation fuldt ud.

Dispensationsansøgningen skal sendes til Miljøstyrelsen senest 1. marts.

Ens sortering over alt Ifølge regeringens klimaplan og den deraf følgende affaldsbekendtgørelse, skal alle kommuner i landet sortere affald efter ens regler: I ti fraktioner, som affaldstyperne kaldes, og det skal ske på præcis samme måde over alt.

Indtil videre er Fredensborg Kommune nået til, at en tredjedel af husstandene sorterer seks af de ti typer - restaffald, pap, plast, papir, metal og glas - mens de resterende to tredjedele sorterer 1-3 fraktioner. Dispensationen vil derfor kun omfatte madaffald, farligt affald og fødevarekartoner, mens fristen for den tiende type affald, tekstiler, i forvejen er fastsat til 2022.

Vil gerne nå det tidligere Forvaltningen skriver i sagsfremstillingen, at der er "udfordringer med at få materiel i form af for eksempel beholdere og to-kammer biler tilvejebragt inden fristen", men lover at ordningen vil blive implementeret, så snart beholdere, skraldebiler og andet praktisk er på plads. Ålså om muligt før den mulige dispensation udløber i december næste år.