Baggrund: Skimmelsvamp under 65 børn på det værste tidspunkt

Der er fundet skimmelsvamp i Paddehatten på Lystholm 16 i Fredensborg, og de 65 børn skal genhuses i et 840 kvadratmeter stort modulbyggeri syd for Lystholm. Få i artiklen et overblik over, hvad planen er - og hvordan forvaltningen har håndteret skimmelsagen ind til nu.

Fredensborg er det bysamfund, der står til at opleve det største pres på daginstitutionerne. Et halvt års lukning af Paddehatten sender 65 børn i pavilloner - akkurat som sidst gang, at der var en stor sag med skimmelsvamp i Fredensborg.

Fredensborg - 12. august 2021 kl. 06:05 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Det begyndte i foråret 2021. En del børn og to ansatte fra børnegrupperne i den sydlige del af Paddehatten fik reaktioner, der gav anledning til at undersøge indeklimaet. Der blev taget prøver for skimmelsvamp og op til sommerferien blev det bekræftet, at der var skimmel i vækst på en af stuerne - og senere, i mindre omfang flere andre stuer. Forældrene fik besked om, at der skulle foretages flere analyser, og 30 børn blev af et forsigtighedsprincip flyttet til den nærliggende institution, Tryllestenen.

I starten af sommerferien blev der udtaget prøver af to omgange, og det er resultatet af de nye prøver, der giver den på mange måder katastrofale konklusion:

Grundfugt nedefra trænger op i gulve og fundamentet og giver vækstgrundlag for skimmelsvamp, og derfor skal Paddehatten fraflyttes i en periode på op til et halvt år, imens der sker en renovering.

Forløbet fremgår af en sag til Børne- og Skoleudvalget, der skal diskutere sagen i dag, torsdag den 12. august. Forvaltningen understreger, at der er tilknyttet ekstern rådgiver med speciale i indeklima til at sikre, at de konkrete løsninger er sundhedsmæssige forsvarlige, og Patientsikkerhedsstyrelsen vil også få nødplanen forbi til en faglig vurdering.

- Det er en ærgerlig situation, fordi vi i forvejen har pres på institutionerne. Denne sag skal vi have håndteret, så den er sundhedsmæssigt og fagligt forsvarlig for børnene, siger Per Frost Henriksen (S), formand for Børne- og Skoleudvalget, forud for mødet.

Ingen varsler om skimmel Han bakker op om forvaltningens plan, der beskriver en løsning med modulbyggeri i en årrække på arealet syd for Lystholm Plejecenter.

I praksis vil der være tale om omtrent samme type af midlertidigt byggeri, som Fredensborg Kommune opførte i årene omkring 2006, hvor Asminderød Skole lukkede efter fund af byggesjusk og skimmelsvamp. Dengang blev modulbyggeriet kaldt pavilloner.

Opsætningen af pavilloner må ikke ske mere sydligt på arealet, end at kommunen i samme årrække kan bygge den nye institution, som politikerne siden juni har talt om at bygge i samme område.

Af sagsfremstillingen fremgår det, at Paddehatten kan renoveres og derefter igen tages i brug. Men da daginstitutionerne i Fredensborg oplever et stort pres på kapaciteten, skal modulbyggeriet give tag over hovedet også til de børn, som det allerede her før lukningen af Paddehatten er problemer med at finde plads til at passe.

Per Frost Henriksen oplyser, at skimmelsvamp i Paddehatten ikke var en del af den politiske diskussion i begyndelsen af juni, hvor Børne- og Skoleudvalget diskuterede det ganske akutte behov for at bygge ny daginstitutioner i særligt bysamfundene Kokkedal og Fredensborg. I en mail i midten af juli blev politikerne orienteret om, at fundet af skimmelsvamp i Paddehatten var alvorligt og omfattende.

Han oplyser desuden, at han ikke har kendt til advarsler om Paddehatten fra de løbende byggetilsyn, som kommunen foretager.

- Som formand for Børne- og Skoleudvalget og som byrådsmedlem kender jeg ikke til, at der har været advarsler, inden vi begyndte at undersøge for skimmelsvamp. Det kommer som en overraskelse, og vi skal helst ikke have den slags overraskelser, siger han.

På dagens møde skal politikerne diskutere en nødplan med et modulbyggeri med 80-100 vuggestuepladser med et samlet areal på 840 kvadratmeter og en anslået udgift over de næste tre år på knap 12 millioner kroner, der skal dække opsætning og leje af modulbyggeriet.