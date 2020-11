Baggrund: Skarp kritik fra historiens vogter

Byggeriet af seniorboliger i en randbebyggelse i tre etager for enden af Slotsgade vil have store konsekvenser for det særlige historiske miljø omkring Kongevejen, rundkørslen, Slotsgade og slotskomplekset.

Det mener Slots- og Kulturstyrelsen i et høringssvar, der punkt for punkt tager udgangspunkt i, at de tidligere lokalplaner og rammebestemmelser for området har haft til formål at sikre det historiske miljø og slottets tætte sammenhæng til grønne områder, til skov. Tre etager ud mod rundkørslen er for meget, lyder kritikken.