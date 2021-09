Baggrund: Lynhurtigt budget, men hvad lover politikerne? Er der visioner? Kan de nå det?

Se billedserie For en måned siden blev et stykke jord ved Ullerødgårdsvej i Kokkedal udpeget som en egnet placering til en ny dagsinstitution i Kokkedal, men nu skal behovet indtænkes i en ny bymidte med en privat investor. Det sparer kommunen anlægskroner, men kan det gå hurtigt nok - og påvirker det beslutningsprocessen om et nyt butikscenter, der potentielt kan påføre de eksisterende bymidter en historisk skade?

26 ud af 27 byrådspolitikere står bag årets budgetforlig, der endnu engang viser borgmester Thomas Lykke Pedersens evne til hurtigt at opnå brede forlig. Få indblik i resultaterne, de mulige knaster - og de enkelte partiers kommentarer.

Fredensborg - 07. september 2021 kl. 13:04 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Gældfri ved udgangen af 2023, store investeringer i hele kommunen og øget velfærd i dagtilbud og i ældreplejen. Det er med disse nøgleord, at borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) præsenterer årets budgetforlig. Læg dertil en glæde over, at 26 ud af 27 byrådspolitikere er med i budgetforliget. En mulig knast, en samlet rammebesparelse på 6,9 millioner kroner, er tilføjet budgetaftalen med den formulering, at hvis den giver serviceforringelser, skal de enkelte sager til politisk behandling. Det er tænkt som en opgave til forvaltningen om at effektivisere arbejdsgange i selve administrationen - ikke ude i skoleklasserne, børnehaverne eller hjemmeplejens biler.

- Vi har samtidig besluttet at holde fast i alle de visionære projekter, som vi har i Fredensborg Kommune. Der er ikke noget, som vi ønsker at udskyde - eksempelvis i den nye bymidte i Nivå, forklarer borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) om det høje anlægsbudget, der kortvarigt vil sende kassebeholdningen ned mod 70 millioner kroner i 2025.

Servicerammen overskrides med ni millioner kroner, og hvis det senere skulle udløse sanktioner, er de 26 byrådspolitikere klar til at justere ved budgettet, fremgår det af forliget.

- Ældreområdet får også et ordentligt løft, understreger borgmesteren.

- Et ordentligt løft? Fem ekstra hjemmeplejere?

Fakta 26 ud af 27 byrådspolitikere står bag årets budgetforlig. Det er partierne S, V, R, K, SF, DF og EL samt løsgængeren Freja Brabæk Kristensen.

Charlotte Bie, Liberal Alliance, er ikke en del af budgetforliget.

Et overblik over budgetforliget og de politiske kommentarer kan findes i denne artikel.

Den fulde tekst på 22 sider kan findes på www.fredensborg.dk - Jo, men servicerammen presser os. Jeg har jo pengene, men kommunen må ikke bruge flere penge. Derfor er det to millioner kroner til hjemmeplejen og ekstra penge til Skovgården, hvor de 600.000 kroner er en akut tilførsel her i år. Jeg er glad for, at vi står sammen og samarbejdet i byrådet, selvom vi er så presset på servicerammen, forklarer borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) og tilføjer, at han også er glad for, at kommunen ikke går i stå - at den bliver ved med at udvikle sig, og to konkrete eksempler er forundersøgelserne af en kunstig skibakke i Fredtoften og en cykelcrossbane ved Kokkedal.

- Men de 500.000 kroner til forundersøgelser er vel også penge, der går fra servicerammen? Hvorfor ikke styrke fokus på de projekter, som I har sat i gang eller taler om - sundhedshuse og flere senioregnede boliger, bymidterne og anlæg af flere cykelstier?

- Jamen, det arbejder vi sandelig videre med. Og vi skal være en kommune i udvikling. Jeg kan ikke afvise, at nogle af projekterne tager længere tid, end vi havde regnet med.

- I vil undersøge, om en privat investor vil opføre en daginstitution som en del af den nye bymidte i Kokkedal med et butikscenter. Er det ikke en sammenblanding af interesser?

- Næhhhh... Det kan jeg ikke se. Vi vil gerne have private til at åbne institutioner i Fredensborg Kommune.

- Vil ønsket om en ny daginstitution i bymidten få jer til at acceptere en større risiko for, at en ny bymidte vil påvirke de eksisterende bycentre negativt?

- Når vi holder vores næste møde i Fredensborg Erhvervsråd, får vi en grundig snak om Format-projektet, og investorerne vil også komme og præsentere projektet. Så må vi se, hvad medlemmerne siger.

- Motoren i projektet med et butikscenter er jo, at NGG ikke får økonomi til en ny skole, hvis de ikke kan videresælge Cirkelhuset til et projekt med butikscenter. Så uden butikscenter, heller ikke økonomi til dagsinstitution?

- Jeg synes, at der skal være et nyt butikscenter med pladskrævende varegrupper, som man ellers skal køre langt efter. Diskussionen går så på størrelsen på de butikker, og mødet i erhvervsrådet kommer til at blive afgørende for min holdning til projektet, fastslår borgmesteren.

- Behovet for en daginstitution i Kokkedal beskrives som rimelig akut? Er du nervøs for, at daginstitutionen bliver forsinket som følge af, at det skal afvente godkendelse og myndighedsbehandling af et stort butikscenter?

- Nej, det er jeg ikke.

Her følger de enkelte partiers kommentarer:

Venstre gik ind, hvor det var muligt

Et kassedyk om få år til under 100 millioner kroner og en forventet underfinansiering af det specialiserede område var ikke just Venstre kop te, men partiet gik med i budgettet for at få indflydelse, fastslår spidskandidat Lars Søndergaard.

- Det var et valgbudget, hvor vi ikke kunne ændre på nogle af de ting, der ville være anderledes med et andet flertal. Derfor gik vi med for at få øget valgfrihed på dagtilbudsområdet, penge til at få flere dagplejere, og det var også vores ide med Tiny Houses. Alle taler jo om seniorbofællesskaber, men der skal være en boligtype til alle - også de unge, enlige, som vi også skal have boligtilbud til.

- At vi skal købe grøn el til den kommunale drift og flere penge til solceller var også Venstres forslag, og teksten med, at lejemål skal gennemgåes med henblik på mulig køb og besparelser var også vores bidrag. Vi har også stillet det forslag, at kommunen skal gå i dialog med de almene boligselskaber for at få anvisningsret til medarbejdere i kommunen, der har svært ved at finde et godt sted at bo. Det er jo også en mulighed for at rekruttere medarbejdere, og for de almene boligselskaber er det beboere med en fast indtægt, siger Lars Søndergaard. slot

EL kæmpede for, at der skal lyttes til ideerne fra medarbejderne

Bjørn Svensson, byrådsmedlem for Enhedslisten, kunne bruge 10 millioner kroner ekstra årligt på ældreområdet, men det blev kun til to millioner kroner.

Servicerammen..., brummer han, ligesom de fleste andre byrådspolitikere. Derfor gik han til budgetforhandlinger med et andet særligt forslag, som hurtigt fik opbakning fra SF og derefter hele budgetkredsen.

- Når vi diskuterer rekrutteringsproblemer og sygefravær i Social- og Seniorudvalget, griber vi omvendt fat i problemerne, synes jeg. Vi får nogle indstillinger til beslutninger, som vi sidder og diskuterer, men vi spørger jo ikke de mennesker, som arbejder ude på plejecentrene og i ældreplejen. Eller de mange foreninger som Alzheimerforeningen og Ældre Sagen.

- Jeg ved, at mange af medarbejderne har ideer til, hvordan vi kunne lette på deres arbejdspres, og det vil jo betyde større arbejdsglæde og færre sygedage. Derfor er jeg glad for den tekst, der er indført i budgetforliget, hvor vi laver et slags udvalg med repræsentanter fra medarbejdere og relevante forening. Der er jo nogle ting, som vi godt kan gøre bedre, uden at vi bruger en masse penge, og det bliver vigtigt i de kommende år, siger Bjørn Svensson.slot

R: Pædagoger, klima og vedlige- holdelse 600.000 kroner til den grønne omstilling er nu i spil fra 2022, og det er en af de ting, der glæder Lars Simonsen (R), byrådsmedlem og spidskandidat for Radikale Venstre.

- Pengene kan gå til energiinvesteringer eller hjælp til borgere, der har særlige grønne initiativer. Det kan også være flere elcykler eller initiativer i Klimårådet. Vi har endnu ikke besluttet det, fortæller Lars Simonsen, der også nævner investeringerne i ladestandere og de ekstra midler til vedligeholdelse af veje og stier.

- Hvert 3. år gør vi status på tilstanden af ejendomme og stier, og hvis det viser et behov for tilførsel af flere midler, skal de afsættes, fastslår Lars Simonsen, der også er glad for midlerne øremærket pædagoger.

Der er afsat 600.000 kroner og samtidig kan man i budgetaftalen for børneområdet læse om en rammebesparelse på 643.000 kroner, men det er to forskellige ting, forklarer Lars Simonsen.

- De 600.000 kroner er til pædagoger, imens rammebesparelsen er en effektivisering, som er på selve administrationen, og det er ikke svært at effektivisere 0,25 procent. Det kan være ændrede arbejdsgange, færre møder, og det kan være, at besparelsen lettere lader sig hente på andre fagområder i administrationen, siger han.

Et konservativt, forsvarligt budget Enderne mødes, selvom der er mange investeringer forude, og på den måde er budgettet konservativ politik, fastslår gruppeformand Thomas von Jessen (K).

Han er en anelse bekymret for, om kommunens økonomi kan holde til de store investeringer i Nivås bymidte, når regningen skal betales, men ellers ser det fornuftigt ud, og partiet er glade for nogle få, særlige fingeraftryk.

- Vi har haft det lange lys på, og vi er glade for, at der i budgetaftalen står noget om støjdæmpning på strækningen mellem Kokkedal og Nivå. Vi skal arbejde på at få Vejdirektoratet til at prioritere strækningen højere, og vi har også fået indført, at der i slutningen af budgetperioden skal ligge en gennemarbejdet teknisk undersøgelse af den bedste sluseløsning ved udløbet af Nive Å. Vi er glade for de ekstra penge til ældreområdet, men det måtte gerne have været mere, siger Thomas von Jessen.

SF glæder sig over stort løft til velfærden

Hanne Berg, spidskandidat for SF, glæder sig over, at de store velfærdsområder som skoler, institutioner og ældre har undgået kommunale besparelser og dermed kan nyde godt af løftet fra regeringens puljer.

- Alene i 2022 kommer der 8,5 millioner kroner til bedre normeringer og til skolerne, og det er et stort løft, som SF har været med til at få gennemført på landsplan i finansloven. Vi har sammen med Enhedslisten fået et yderligere løft til ældreområdet på to millioner kroner, og SF har kæmpet for at få en million kroner årligt til anlæg af vild natur. Det kan være ekstra projekter, når vi alligevel skal lave noget ved en å eller eksempelvis på Græstedgård, der er blevet til et område med øget biodiversitet, siger Hanne Berg.

DF: Penge til ældre og bygninger

Flemming Rømer (DF) glæder sig over, at der er afsat to millioner kroner ekstra til hjemmeplejen, men beløbet burde være højere.

Den forbistrede serviceramme sætter dog begrænsninger.

Det får DF til at notere sig en anden mærkesag i budgettet, nemlig vedligeholdelsen af veje og stier.

- Jeg er glad for, at vi har fået afsat flere penge til genopretning og vedligeholdelse. Det er nok til det mest akutte, og det er et skridt i den rigtige retning, men vi har stadig et efterslæb, siger Flemming Rømer.slot

LA: Træt af pjat-tilskud til børneområdet

Charlotte Bie (LA) er den eneste byrådspolitiker, der står uden for budgetforliget. Hun vil have flere penge til børne- og skoleområdet, og hun var klar til at prioritere for at finde pengene.

- Vi har gjort så stor en indsats for at få børnefamilier til at flytte hertil, men vi ligger kun som nummer 29 på normeringerne for de 3-5 årige. Jeg synes, at det er uambitiøst at sende så få penge til området, som flertallet har gjort. Jeg tror også, at det vil være en god investering at bruge flere penge på daginstitutionerne, siger Charlotte Bie og tilføjer, at hun gerne ville finansiere en markant forøgelse af normeringerne ved at spare i tilskuddet til frokostordningen i daginstitutionerne.

- De fleste forældre har råd til at betale for deres børns mad uden tilskud, og hvis bare 50 procent kunne det, ville der være flere millioner kroner årligt til normeringer, forklarer hun og tilføjer, at flertallets besparelse på aftenpasning, nu en del af budgetforliget, er et forslag fra Liberal Alliance.

- 46 af klasserne på folkeskolerne er de såkaldte megaklasser, hvor der er dispensation til at have rigtig mange elever i hver klasse. Det betyder noget i indskolingen, fordi bare 25 børn larmer meget - det skal børn gøre. Men når vi er over 25 elever, er det svært at få tid til helt normale Bente, når der også er inklusionsbørn, og en uden madpakke, og en der er ked af det. Og nej - ordninger med to lærere fungerer ikke i praksis. Forvaltningen skriver selv, at hvis der er to lærere i en klasse mere end 50 procent af tiden, er det lige så billigt at opdele klassen - og så kan vi jo selv regne ud, hvor ofte, der er to lærere, konstaterer Charlotte Bie.