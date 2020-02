Gule post-it-sedler og workshops ved bordene lyser ud af det byggeprogram, som Arkitektfirmaet Henning Larsen lavede sidste år for Fredensborg Kommune - her et udpluk af en af illustrationerne i den fine Henning Larsen pdf-fil. Der står bare ikke noget om udgifter til brandsektioner, og hvis ikke der kommer flere penge til projektet, skal der skæres delområder ud af planen for nye læringsmiljøer.

Baggrund: Glemte branddøre presser kæmpe skoleprojekt

To områder er på vej ud af det planlagte projekt for »Fremtidens Læringsmiljøer« på Kokkedal Skole. Det ene er et af kantineområderne, og det andet er et af skolens fællesrum. For begge steder har lærere, elever, ledelse og forældre været med til at lægge planer, og med Henning Larsen som rådgivere blev der i begyndelsen af 2019 lavet et projekt og et byggeprogram.

Efter to års proces dukker uventet udgift op. Der skal laves brandsektioner for otte millioner kroner, og konsekvensen kan blive fjernelse af planlagte læringsmiljøer på Kokkedal Skole.

