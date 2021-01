Baggrund: Den gode lunte skal tændes i ungdomslivet

Der er behov for nye løsninger for ungdomsarbejdet i Nivå og Kokkedal. Politikerne tager de næste skridt på torsdag.

Det sker forud for et udvalgsmøde torsdag den 7. januar, hvor politikerne skal diskutere lokaleforhold, faglige ambitioner og udvidede aktiviteter i ungdomsklubberne. Sagen har været undervejs i nogle måneder siden september sidste år, hvor politikerne besluttede at øge ungdomsklubbernes budget med en halv million kroner.

Udfordringer? Hvilke udfordringer? Nej, der er gode beslutninger på vej, en ny strategi, men uden de kæmpe forandringer, fastslår Per Frost Henriksen (S), formand for Børne- og Skoleudvalget

