Baggrund: Den ene ide gøder den næste og skaber blomstermark

Selvom den fede landbrugsjord muligvis skal spædes op med grus for at skabe de bedste vilkår for at øge biodiversiteten, er Carsten Nielsen (S) ikke bekymret for at ændre på dansk landbrugsjord. Danmark er et af de lande i verden, der dyrkes mest intensivt, siger han - her på markvandring tilbage i 2012, inden planerne om at udbygge Humlebæk Syd blev udskudt for en årrække - foreløbig i denne byrådsperiode.

Foto: Thomas Arnbo