Baggrund: Børn presser på, og det vil koste over 100 millioner at skaffe pladser nok

Status i Kokkedal

Presset på daginstitutionerne i Kokkedal er stort, og prognosen viser, at der allerede i år vil mangle 45 pladser til børn i alderen 0-2 år.Det udløser en plan om at bygge en daginstitution ved Ullerødvej/Holmegårdsvej i Kokkedal, hvor kommunen ejer et stykke jord, som politikerne heldigvis valgte ikke at sælge for et par år siden. En ny institution kan stå klar ultimo 2023, og indtil da er der behov for at udnytte alle muligheder for at fordele børnene.Børnehusene Kokkedal vil udnytte de store rekreative udearealer ved Broengen til udegrupper, hvor børnene kan bruge områdets »Grønne værksted«. Det vil kræve investeringer i midlertidige toiletforhold. Ved Græstedgård arbejdes der med muligheden for at låne spejderhytten, fremgår det af sagsfremstillingen.60 millioner kroner skal afsættes til en ny institution i Kokkedal, og Børne- og Skoleudvalget har vedtaget, at ombygningen af spor F på Kokkedal Skole skal genovervejes. Skolens arealer, særligt udearealerne, menes at være for små til at lave et indbydende udemiljø, og det kan først stå klar om tre år.Efter budgetforliget for to år siden var det ellers planen, at institutionerne på Broengen skulle udfases for at skabe en synergi mellem daginstitutioner og Kokkedal Skole. En lukning af institutionerne på Broengen er endegyldigt droppet, eftersom der er akut brug for institutionspladserne.