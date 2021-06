En artikel forleden beskrev, hvordan kommunekassen "snuppede" 345.000 kroner fra Børnehusene Humlebæks budget. Forklaringen er, at der ikke blev ansat de forventede dagplejere. Foto: Allan Nørregaard

Bag om tallene: Svært at få flere dagplejere

Ledige stillinger på dagplejeområdet er en vigtig årsag til, at Børnehusene Humlebæk har så mange ubrugte penge af 2020-budgettet.

Fredensborg - 15. juni 2021 kl. 18:15 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Af en artikel forleden fremgik det, at Børnehusene Humlebæk havde 1,7 millioner kroner tilbage af budgettet, da året var omme. Det er både rigtigt - og forkert.

Der er nemlig en særlig forklaring på, hvorfor 345.000 kroner af de 1,7 millioner kroner endte tilbage i den store kommunekasse - og ikke bare blev overført til brug af Børnehusene Humlebæk i 2021, altså i år. Årsagen er ubesatte stillinger i dagplejen, og den forklaring burde have været med i den første artikel om emnet.

Først den bagvedliggende regnskabsteknik: De enkelte områdeledelser kan have et overforbrug eller et mindreforbrug, men mindreforbruget - eller opsparingen - må højst være på tre procent af årets budget for de enkelte områder. Mekanismen sikrer en fleksibel økonomistyring, og politikerne undgår, at overskud på budgettet »fyres« af på mærkelige ting i slutningen af året - bare for at få pengene brugt.

Omvendt er der en grænse på tre procent, så områdeledelserne også bruger de penge og sikrer det serviceniveau, som politikerne har bestemt. Beløb over tre procent lægges således i kommunekassen, med mindre der gives dispensation. Og her ramte Børnehusene Humlebæk grænsen i 2020, vidste regnskabstallene fra sidste år.

Tallene fortalte dog ikke, at selve institutionernes budget kun havde 1.250.000 kroner i uforbrugte midler. Det svarer til 2,7 procent af årets budget, og fra institutionernes budget snupper »fælleskassen« således ikke noget. Men Børnehusene Humlebæk havde fået et budget til fire dagplejere, men der er kun en ansat, og budgettet blev reguleret i løbet af året - dog med forhåbning om, at der kunne ansættes endnu en. Hvilket ikke lykkedes.

De 450.000 kroner af de 1,7 millioner kroner er således fra dagplejebudgettet, oplyser Fredensborg Kommune, og det er nogle af de »dagpleje-penge«, der er lagt tilbage i kommunekassen.

Mindre beløb sparet op Hvorfor overhovedet skrive om dette emne? Jo, det udspringer af en historie om, at Fredensborg Kommune har sendt penge tilbage til staten. Det var penge fra en pulje til minimumsnormeringer, som kommunen ikke havde brugt i 2020.

Frederiksborg Amts Avis har på intet tidspunkt skrevet, at Humlebæk manglede at bruge penge fra netop den pulje. Det var Børnehusene Nivå og Børnehusene Kokkedal, der i 2020 havde svært ved at få brugt alle pengene, og det skyldes blandt andet mangel på pædagoguddannede. I 2020 blev budgetterne for daginstitutionerne hævet af både kommunen og de statslige puljer til minimumsnormeringer og sociale puljer. Derfor har det været et år med mange nyansættelser.

Jo færre af de afsatte penge, der bruges på pædagoger, jo færre voksne omkring børnene. Emnet er derfor vigtigt for forældrene, og i den anledning skrev Frederiksborg Amts Avis, at der også eksisterer vippemekanismen omkring overførsler fra de årlige budgetter, og Børnehusene Humlebæk har uomtvisteligt »sparet op« i 2020.

Fra 2019 til 2020 overførte Børnehusene Humlebæk 383.000 kroner, og det tal var steget til 1.250.000 kroner fra 2020 til 2021. De 1.250.000 millioner kroner kan dog bruges af Børnehusene Humlebæk her i 2021.

En vigtig oplysning er, at Corona-relaterede udgifter er bevilget ekstra fra rådhuset og uden begrænsninger, dog inden for en vis rimelighed.

Fredensborg Kommune oplyser, at der fejlagtigt blev indberettet et forkert tal til ministeriet om forbrug af den statslige pulje til minimumsinvesteringer. Det er således kun 176.000 kroner, der skal betales tilbage.

