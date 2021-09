»Friplejehjem er et af tidens hotte investeringsemner på grund af de meget lange lejekontrakter, man kan lave på ejendommene«, skrev Finanswatch for omtrent et år siden. Dengang varslede Nrep, at selskabet går efter at bygge 10-15 friplejehjem i løbet af få år. Den røde cirkel bliver den planlagte placering, hvis politikerne ender med at satse på et friplejehjem uden for bymidten.

Bag om fristende tilbud: Friplejehjem er en del af investorbølge

Friplejehjem skyder op over hele landet, fordi det sikrer investorerne lange og sikre lejekontrakter. Norsk investor tilbyder nu at bygge i Nivå.

Fredensborg - 22. september 2021 kl. 17:43 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

At bygge et plejecenter i et land, hvor ældrebefolkningen vil vokse i de kommende år, er en ganske sikker investering. Hvis man læser erhvervsnyheder, er det en af de største forklaringer på investorernes interesse for at bygge friplejehjem. Nu står den norske ejendomsudvikler og fondsforvalter Nrep klar til at bygge nord for Nivåvej, hvor der er et stykke jord, som investorerne bag boligprojektet gerne vil sælge til et friplejehjem.

I løbet af fire-fem år vil Fredensborg Kommune mangle plejeboliger til cirka 60 borgere, og indtil et økonomiudvalgsmøde mandag aften var det planen, at plejecentret skulle opføres i Nivås kommende bymidte.

Men så sadlede et stort flertal om og håber nu på, at det kan lade sig gøre at bygge et friplejehjem på arealet nord for Nivåej.

- Friplejehjemmet er en mulighed, som vi ikke må gå glip af, og det er støtter Økonomiudvalget. Vi mener ikke, at det kommer til at gå ud over livet i den nye bymidte, fordi der jo kommer boliger i bymidten, og vi taler blandt andet om ungdomsboliger og senioregnede boliger til at skabe bylivet, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) og tilføjer, at politikerne også ser området nord for Nivåvej som en del af den nye bymidte.

Pas på driftsudgiften Nu har udviklingsfirmaet fået besked om, at de gerne må arbejde videre med planerne om at bygge et friplejehjem. Imens arbejdes der i selve bymidten på at erstatte plejecentret med senioregnede boliger eller et bofællesskab.

Borgmesteren henviser til, at kommunen allerede har gode erfaringer med friplejehjemmet Else Mariehjemmet i Humlebæk, og den sammenligning er heller ikke helt ved siden af.

Ved Helsinge er Gribskov Kommune ved at anlægge en ny bydel på Troldebakkerne, og her er der indgået en aftale med netop Nrep om at lave et friplejehjem i samarbejde med Fonden Mariehjemmene.

Selvom der generelt var stor opbakning til friplejehjemmet i Økonomiudvalget, blev der også stillet uddybende spørgsmål.

- Vi skal tænke os godt om, og vi skal sikre os, at det ikke medfører ekstra udgifter for os. Det kan godt være, at vi sparer anlægsudgifter, men det kan blive dyrt på længere sigt, hvis vores driftsudgifter til plejehjemspladserne stiger. Hvis det sker, udløser det også et pres på den serviceramme, der i forvejen er presset, siger SF's Hanne Berg, der på Økonomiudvalgsmødet bad om at få et notat, der belyser de økonomiske fordele og ulemper ved et kommunalt opført plejecenter og et friplejehjem.

Hanne Berg er ikke bekymret for, at det ændrer afgørende på bylivet i 2. etape af Nivås nye bymidte, hvis plejecentret trækkes ud af projektet »Generationernes Hus«.

Sundhedshus? Hvorvidt planen om et sundhedshus i hvert bysamfund følger bymidten eller plejecentret står endnu ikke helt klart, og beslutningen er da heller ikke endelig truffet.

En udfordring ved friplejehjem er, at ejeren selv bestemmer, hvorfra beboerne kommer - det er således ikke givet, at de 60 pladser kan reserveres til borgere fra Fredensborg Kommune.

Skovgården i Humlebæk, der blev taget i brug for et år siden, er opført i samarbejde med Humlebæk Boligselskab/Domea, hvor kommunen har betalt for opførsel af fællesfunktionerne og fællesarealerne, imens selve plejeboligerne udlejes af Domea. Fredensborg Kommune står for plejedelen i de 30 plejeboliger og på de 40 rehabiliteringspladser.