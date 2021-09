Det er netop i disse måneder, at byrådspolitikerne tager afgørende beslutninger om, hvordan Kokkedal skal udvikle sig med en ny bymidte med et butikscenter. En del af diskussionen er, at det kan have afledte effekter på de eksisterende bymidter. Foto: Skitse af Format-projektet

Bag om erhvervslivets uenighed: Sådan blev rødt lys blev til grønt for megacenter

Størrelsen på 10 butikker har udgjort en stor knast i Format-Projektet. Nu er antallet otte - forstå her, hvorfor det gav et kompromis i Fredensborg Erhvervsråd.

Fredensborg - 20. september 2021 kl. 05:16 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Otte mellemstore butikker i stedet for 10 mellemstore butikker på 500-750 kvadratmeter? Gør det en forskel? Det er i al fald det kompromis, som er skabt i Fredensborg Erhvervsråd, og som borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) håber, at et flertal i byrådet vil støtte. Projektet har også stor og vedvarende opbakning fra tidligere borgmester John Hemming (K). - Jeg synes, at det er et godt projekt. Vi har nogle, der vil investere over en milliard kroner i vores kommune, hvor vi har underskud på udvalgsvarehandel på op mod 700 millioner kroner. Det er penge, som vi lægger uden for kommunegrænsen, og det kan Format-projektet ændre på - samtidig med, at det giver NGG mulighed for at få en nyere skole, siger John Hemming, der er formand for Fredensborg Erhvervsråd.

- De butikker, som vi har hørt om, vil ikke konkurrere mod bymidterne i resten af kommunen, tilføjer han.

John Hemming var i mange år borgmester i Fredensborg-Humlebæk Kommune og kender således mekanismerne i planarbejdet - eksempelvis at en investor kan love et særligt projekt og senere, af mange årsager, ende med at ændre det.

- Det er fuldstændig rigtigt, at der ikke er nogle garantier. Vi kan aldrig give garantier for fremtiden. Format-projektet har brug for, at nogle butikker er mindre end 1000 kvadratmeter, fordi der også er en udvikling, hvor eksempelvis køkkenfirmaer ønsker færre kvadratmeter, end de gjorde tidligere, siger John Hemming.

- Politisk kan man styre resultatet med kvadratmeter som redskab. Otte butikker af 500-750 kvadratmeter behøver ikke være ting som køkkenfirmaer - det kan også være Tøjeksperten, Imerco, Bog & Ide, Søstrene Grene, Skoringen eller en Deichmann... Hvis de kommer, så har du en konkurrence til bymidterne?

- Ja, men det er bare ikke det projekt, som vi har fået præsenteret af investorerne. Vi får et projekt med butikker, som i dag ikke er i vores kommune. Og nej - der er ingen garantier, siger John Hemming om den kalkulerede risiko, som Fredensborg Erhvervsråd er klar til at tage i begejstringen over projektet.

To centre i accept Jan Martin Hansen, formand for Humlebæk Centerforening, er også blevet beroliget af mødet i Fredensborg Erhvervsråd. Han fortæller, at fire af de otte butikker i størrelsen 500-750 kvadratmeter er butikker, der allerede ligger i Cirkelhuset og skal med over i det nye butikscenter.

- Vi vil gerne være med til at holde handlen inden for kommunegrænsen. Vi vil bare ikke have, at man skal kunne få opfyldt alle ønsker på indkøbssedlen, når man kører til eksempelvis Harald Nyborg i Kokkedals nye bymidte. Så nej til eksempelvis at få lappet cykeldækket, købt værtindegaven, gå til guldsmeden eller få handlet herre og dametøj. Så vil det tage omsætning fra handlen i bycentrene, siger han og tilføjer:

- Og stort nej til mere dagligvarehandel i området i form af en udvidelse af Rema og Føtex.

Henrik Sidney, formand for Nivå Centerforening, støtter også op om kompromisforslaget, og han afviser, at det skyldes planerne om at lukke Sidney & Co - at han så at sige ikke orker at kæmpe og argumentere, når han i slutningen af året lukker butikken i Nivå og alene har butikken i Nærum.

- Nej, jeg bliver ved med at kæmpe for det, som jeg hele tiden har sagt. Men der er nogle ting i oplægget fra Format, som betyder, at der rent praktisk ikke i byggefelterne kan bygges den type butikker, som konkurrerer mod bymidterne. - Jeg må også give mig på det punkt, at nogle køkkenfirmaer gerne vil have færre kvadratmeter, end vi hidtil har set, og dem vil vi jo alle gerne have ind i området. Derfor kunne vi ikke blive ved med at argumentere imod, og vi fandt et kompromis, siger Henrik Sidney og tilføjer, at planerne stadig kræver skarp politisk opmærksomhed i det kommende lokalplanarbejde for at sikre, at projektet får den rette balance og bliver en styrke for hele kommunen, uden at ramme handelen i de eksisterende bycentre.

Sidehistorie: Sådan var det med finten ved Føtex Der er nogle, der er ved at være trætte af at høre det nu 10 år gamle eksempel med Føtex i Kokkedal, men det illustrerer meget godt, hvad der er på spil, når politikerne udlægger nye områder til handel.

Dengang advarede Henrik Sidney fra Nivå Centerforening imod at tillade over 1000 kvadratmeter dagligvarehandel i det område ved rådhuset, som nu er et bydelscenter med først og fremmest en populær Rema og en populær Føtex.

Pointen var, at hvis først lokalplangrundlaget er til stede for en bestemt butiksstørrelse, kan politikerne ikke længere styre hvilke butikker, der kommer til et område. Investorerne kan godt love noget, men projektet er solgt videre eller markedet ændrer sig, er det lokalplanen og kommuneplanen, der sætter spillereglerne.

Henrik Sidneys værste scenario var dengang, at der ville komme en Føtex eller Bilka og flytte dagligvarehandlen væk fra de eksisterende bymidter. Dagligvarer er en stor motor i at tiltrække kunder til et handelsliv, og da Føtex åbnede i Kokkedal, mistede Nivå Centret kunder, og der gik kun kort tid, inden Føtex Food lukkede i Fredensborgs bymidte.

I dag er Føtex og Rema i Kokkedal et sted, hvor der altid er mange mennesker. Det er et populært sted at handle, men det har samtidig strukturelt gjort det sværere at skabe et handelsliv i de bymidter i Fredensborg, Kokkedal, Nivå og Humlebæk, hvor borgerne også gerne vil have et attraktivt handelsliv.

Det er de fordele og ulemper, som politikerne endnu engang skal navigere i.

Sagen i stikord Format-projektet er en ny bydel med boliger, butikscenter, biograf og ny skole for NGG på Cirkelhusgrunden i Kokkedal.

Hovedspørgsmålet i øjeblikket er størrelsen på butikkerne i centret, eftersom størrelsen kan være med til at styre, hvordan projektet vil påvirke bymidterne i Fredensborg, Humlebæk, Nivå og Kokkedal.

For størstedelen af de 16.000-25.000 kvadratmeter gælder, at butikkerne skal være mindst 1000 kvadratmeter.

Da investorerne gik efter at få 10 butikker ned til 500 kvadratmeter indskrevet i kommuneplanen, udløste det protester fra handelslivet i Nivå og Humlebæk, som indtil da havde været tilhængere af et projekt med butikker over 1000 kvadratmeter.

Årsagen er, at butikker som Imerco, Tøjeksperten, Søstrene Grene, Bog & Ide åbner butikker på 600 og 700 kvadratmeter mange steder i landet, og sådanne butikker ville trække handlen væk fra bymidterne.

Nu er der skabt et kompromis i Fredensborg Erhvervsråd, hvor kommunens bymidter også er repræsenteret.

Næste skridt er den endelige vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen og dernæst en egentlig lokalplan.