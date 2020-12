Se billedserie En klog lille fætter, lyder det kærligt og respektfuldt fra Anette Lewinsky. God til at tale med alle, siger Thomas Elgaard. Her er Jens Andersen fotograferet foran sit hjem tilbage i 2012. Da han modtog Handicapprisen, havde han tillagt sig et Corona-skæg, men budskabet er det samme: »Du kan selv være med til at skabe en forandring«. Foto Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

Bag om årets prismodtager: Ihærdig, velforberedt, et lunt sind

Når Jens Andersen træder til, bruger han sin livserfaring til at skabe en god stemning. Han er glad for fodbold, livskloge citater og at lære af de mennesker, han møder. Torsdag modtog han Handicapprisen.

Fredensborg - 06. december 2020 kl. 20:23 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

»Du skal selv være den forandring, som du ønsker at se i verden« Citatet er et af mange citater, som Jens Andersen igennem årene har fremhævet på sin Facebook-profil. Et andet lyder »Der findes mennesker, der ikke tør gå i vandet, før de har lært at svømme«.

