Båddåb fredag i Nivå Sejlcenter

I løbet af den nuværende sæson er antallet af klubbåde i Sejlcenter Nivå blevet øget betydeligt. Der er indkøbt én J80 båd mere til sejlerskolen. Den anvendes både til uddannelse, ture for medlemmerne og kapsejlads. Allerede i år viste båden sig at være et godt køb.