Asbest i loft over daginstitution

Under en renovering af Sletten Legeakademi, en dagsinstitution under Børnehusene Humlebæk, er loftet blevet gennemgået, og der er fundet en mindre forekomst af asbest på loftet.

Det har ført til afskærmning af institutionen med skiltet »Advarsel asbest«. Fredensborg Kommune oplyser, at det sandsynligvis skyldes et gammelt ventilationsrør, der lå på loftet og ikke var i brug. Der har ikke været adgang til loftet for brugere af huset hverken før eller under renoveringen, og renoveringen er nu færdig. Al isolering er fjernet - ny isolering oplægges om 14 dage efter noget elarbejde, kommunen skal have udført forinden.