Aprilvejret og coronaens restriktioner gjorde standerhejsningen hos Nivå Tursejlere til en symbolsk markering af, at sæsonen nu er skudt i gang.

Artiklen: Aprilvejret gjorde det nemt at overholde reglerne

Aprilvejret gjorde det nemt at overholde reglerne

April viste sig fra sin kolde og våde side, da Nivå Tursejlere havde valgt at hejse standeren som et visuelt symbol på at nu starter 2021 sejlsæson på vandet.