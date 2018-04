Aprilmøde betyder forår for havneudvikling

Otte arbejdsgrupper sad forleden i tre timer for at diskutere, hvordan Nivå Havn og Strandpark skal udvikle sig. Hvordan løser man parkeringsproblemerne? Skal der være nyttehaver til østers? Hvordan kan man få flere unge til at bruge havnen?

- Vi taler om en 100-dages-plan, som er ting, der bliver sat i gang her i år. Det er havnedage, en ide om at få UngFredensborg til at bruge havnen og workshops med unge på banen. De andre ting kræver investeringer og derfor også mere tid. Opgaven er at få flere til at bruge havnen, tiltrække flere til havnen, også på andre tidspunkter end i perioden fra april til oktober. Hvis der er mere liv på havnen, bliver det automatisk mere attraktivt for liberale erhverv, uddyber Thomas Elgaard, der var imponeret over mange af forslagene fra borgerne.