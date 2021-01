Se billedserie Anette Fog Nielsen får denne måneds buket fra Fredensborg Blomster. Foto: Peter Mailand

Annette har altid tid til en sludder

56-årige Anette Fog Nielsen får denne måneds buket fra Fredensborg Blomster

Fredensborg - 20. januar 2021 kl. 06:00 Af Peter Mailand

Det var en meget overrasket og rørt Anette Fog Nielsen, der torsdag i sidste uge, fik overrakt Månedens Buket fra Fredensborg Blomster.

Buketten blev overrakt af hendes søster, Anja Fog Nielsen.

"Nej, hvor er de flotte!," udbrød Anette, da hun åbnede døren og trods coronarestriktionerne fik et stort kram af sin søster, der sagde:

"Den skal du have, for du altid er så sød at hjælpe de ældre og svage i byen, trods dine egne udfordringer med kræft. Du er en humørspreder og har altid tid til en sludder, uanset hvem der henvender sig. Nu får du en smuk buket blomster," sagde Anja Fog Nielsen.

Døde af kræft som 56-årig Selvom det var en glad søster der modtog buketten, så spøger en familiesygdom i baggrunden. 56-årige Anette Fog fik nemlig konstateret kræft som 40-årig. Selvom hun har været i gennem et længere behandlingsforløb, og er erklæret rask igen, tænker hun meget over sygdommen.

"Vores mor døde af brystkræft i en alder af 56 år. Hun fik det dog konstateret på et senere tidspunkt, men døde inden for et år. Så det er da noget jeg tænker over," siger hun.

Moster Duddie Anette Fog Nielsen boet i Fredensborg siden 1964, bortset fra en periode på fire år.

"Jeg har gået i skole her, så jeg kender stort set alle i byen," siger hun med et stort smil.

Til daglig arbejder hun med forsikringer og bor sammen med sin mand Morten på Kongevejen. Parret har ingen børn, men det har hendes søster. Og hos børnene går hun under navnet 'Moster Duddie', som Anettes niece kalder hende.

Opbakning og støtte For Anette handler det om, at sygdommen ikke bliver tabubelagt.

"Det hjælper virkelig at snakke med andre om det. Jeg har hele tiden været meget åben omkring det og snakket med alle. Jeg bliver så glad, for folk har virkelig været søde," siger hun.

Da hun blev indlagt og skulle opereres for lymfekræft, fik hun også meget hjælp fra familie og venner.

"Der var virkelig stor opbakning og støtte fra alle, så det hjalp mig virkelig meget." siger hun.

Samtaler med andre Også Kræftens Bekæmpelse har hjulpet Anette Fog Nielsen igennem den svære tid.

"Der har jeg mødt nogen som har haft det meget værre end én selv, som har børn de skal forholde sig til. Så tænker jeg: "Nu må du tage sig sammen!". Så det har helt klart også hjulpet på humøret," siger hun.

Besøger ældre veninde Anette har også besøgt sin ældre veninde, Ingemor, der bor i Fredensborg.

"Hun har også haft kræft, så vi forstår hinanden. Vi snakker godt sammen, og vi hygger os. Og i sommer fik vi et glas hvidvin sammen," siger hun.

På grund af sygdommen er Anette Fog Nielsen i risikogruppen, hvis hun bliver smittet med corona.

Hun er dog ikke blevet vaccineret endnu, og efter den seneste nedlukning er hun ved at være træt af corona.

"Jeg prøver at få det bedste ud af det, og jeg glæder mig til, at vi igen kan samles i store forsamlinger og man ikke længere skal tænke over det," siger hun.