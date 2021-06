Anmeldelse om unge mennesker på ATV’er

Klokken 04.15 fredag kom der anmeldelse om, at nogle unge mennesker kørte rundt på to ATV’er i området omkring Lønholt, og at de muligvis var berusede under kørslen. En patrulje kørte til området, hvor de to ATV’er og en gruppe unge mennesker blev fundet. Det var hverken muligt at fastslå, hvem der havde ført de to ATV’er, eller om de var blevet ført i påvirket tilstand, men patruljen fik en snak med de unge mennesker om deres adfærd, fremgår det af Nordsjællands Politis døgnrapport.