Se billedserie I sommeren 1979 kunne Sletten Havn fejre 100 års jubilæum, og det var festligt, kan man se i den nye årbog fra Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening. Den indeholder 300 af Stefan Kai Nielsens billeder. Foto: Stefan Kai Nielsen/Ekko

Anmeldelse og udpluk: Øv, at han ikke var ansat i endnu flere år

Fredensborg - 30. maj 2020 kl. 05:26 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»At være der« er titlen på en ny bog om fotografen Stefan Kai Nielsen. Efter endt læsning ærgrer man sig over, at han ikke havde endnu mere arbejdstid til at dokumentere den lokale hverdag og fest.

En flot, flot årbog er netop udgivet af Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening, og når man bladrer i den, vil de fleste sidde og sige:

»Jamen, er det ikke...?« Jo, det er slagteren, barberen, cykelhandleren - en ung borgmester, ja dem begge - både Hemming og Lykke.

Den ene sidder med alfaderlige portrætter på væggen bag sig på sit nye kontor, den anden løber med en partifælle. Begge fotografier er skønne, ja det er alle fotografierne i den nye årbog fra Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening.

Peter Heiberg er den diskrete pennefører på historien om den knap 70-årige fotograf Stefan Kai Nielsen, der har boet det meste af sit liv i Humlebæk og i mange år har fotograferet for Politikens Lokalaviser og Frederiksborg Amts Avis.

Det giver særligt for 1970'erne og 1980'erne et enormt arkiv af hverdagsbilleder, for med 6-8 opgaver om dagen kommer en pressefotograf virkelig omkring ude mellem mennesker i de små og store bysamfund.

Maler, mæcen og bodegaejere Så kommer håndværket til sin ret - det gælder om »at være der«, på rette tid og sted, som der står i bogen, og det er også korrekt.

Stefan Kai Nielsen havde tilmed nogle år i lokalsamfundet, hvor han altid var med. Resultatet for en sådan pressefotograf er, at han smelter sammen med sine omgivelser, de lægger ikke altid mærke til ham, og sådan kan man tage nogle af de fineste reportagefotografier. For de mere opstillede billeder gælder, at de får en afslappethed, en charme over sig.

Han var med, da bofællesskabet Bakken blev opført, og da posthuset i Humlebæk blev bygget - og da maleren Ole Kielberg stadig boede på Dageløkkevej, og da Knud W. Jensen fik sig en stille pilsner på toppen af skråningen i Louisianas park. Et mylder af mennesker ses bag ham, for der er stor koncert.

Og sådan kunne man blive ved. Da Allan Simonsen mødte fans i Humlebæk Bank, da Jens Bo og Hanne Jensen overtog Laredo Bodega på Torpenvej...

På 128 sider i bogen er der 300 billeder, og den eneste anke er, at billedteksterne er gemt bagerst i bogen, så man må bladre frem og tilbage. Jeg forstår godt valget, for grafisk står billederne langt flottere og større uden pladskrævende billedtekster, men det bryder alligevel lystlæsningen.

På vej mod det sort-hvide Stefan Kai Nielsens forældre boede i Torpenvangen, da han blev født den 3. juli 1950, og han havde sin barndom og ungdom i Humlebæk, hvor han gik med aviser, var mælkedreng, bagerbud og flaskedreng. Senere blev han arbejdsdreng hos den legendariske Bror Bernild, en god læreplads for en fotograf. I årene fra 1977 til 1984 var han freelancer for blandt andre lokalaviser og Helsingør Dagblad, og det blev til to år på Frederiksborg Amts Avis i midten af 80'erne, inden han kom til Aller-koncernen. Siden 2005 har han igen været freelancefotograf - blandt andet for Musikteatergruppen Ragnarock.

I bogen er der mange glimrende farvebilleder, men der er nu en helt særlig magi ved de ældre sort-hvide billeder.

Stefan Kai Nielsen gik for mange år siden på Fotoskolan i Stockholm, hvor alt kunstigt lys var bandlyst - man måtte kun benytte sig af det forhåndenværende lys, står der et sted i bogen. Fordi en fotograf er direkte oversat en... lystegner.

Lige netop for de allerfineste billeder må læserne have fat i bogen for at nyde kvaliteten .

Se et lille udvalg af billederne i billedserien. »At være der« - fotografen Stefan Kai Nielsen. Udgivet Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening. Kan købes for 150 kroner i Fredensborg Boghandel og Lind's Kaffebar i Humlebæk.